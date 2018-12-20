Узбекистан планирует ввести безвизовый режим для граждан еще 22 государств. Проект соответствующего документа обсуждается в Кабинете Министров, заявил на пресс-конференции в четверг исполняющий обязанности первого заместителя председателя Государственного комитета по туризму Улугбек Касимходжаев.

Сейчас в Узбекистане установлен безвизовый режим с 18 странами, в том числе двусторонний — со странами СНГ, включая Россию, и Грузией.

По данным комитета, за январь-октябрь 2018 года количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан, выросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило около 4,4 миллиона человек.

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении с 10 февраля безвизового режима для граждан Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии, а также упрощенного порядка оформления туристических виз для граждан 39 стран. В марте к списку безвизового режима добавился Таджикистан, в октябре — Франция.