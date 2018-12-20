Президент Туркестанско-Американской ассоциации Абдулла Ходжа награжден государственной наградой Узбекистана — орденом «Дустлик», сообщила пресс-служба МИДа. Орден 15 декабря вручил посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов.

Указ президента Узбекистана о награждении Абдуллы Ходжи был подписан 11 декабря. Награда присуждена «за самоотверженный труд в деле сохранения национальных ценностей и традиций, объединения соотечественников в США, укрепления дружбы между народами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки».

Туркестанско-Американская ассоциация была сформирована в штате Филадельфия в 1958 году в качестве первой и полноценной неправительственной организации, представляющей интересы выходцев из Центральноазиатского региона в США и оказывающей содействие в их успешной интеграции в американское общество.

Деятельность ассоцисции направлена на оказание помощи и поддержки представителям народов Центральной Азии в Соединенных Штатах, сохранение посредством организации культурно-просветительных и благотворительных мероприятий их родного языка, идентичности, культурного достояния и национальных традиций. В настоящее время более 80% членов ассоциации составляют узбекистанцы, проживающие в США и Канаде.

Абдулла Ходжа — гражданин США. Его отец родом из Узбекистана. В начале XX века он в связи с политическими переменами в Туркестане сначала переехал в Афганистан, а затем в США.