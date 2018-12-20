С начала года в Узбекистане задержаны 148 лиц за оборот ряда психоактивных лекарственных препаратов. Об этом в ходе 17-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса сообщил первый заместитель министра внутренних дел Даврон Назармухамедов.

По его словам, за январь-декабрь было изъято свыше 115 тысяч «легких наркотических средств», таких как трамадол и «лирика».

Ранее источники «Газеты.uz» в правоохранительных органах отмечали, что из-за отсутствия в списке наркотических и психотропных веществ таких, как трамадол, прегабалин («лирика»), зопиклон («соннат»), не было возможности привлекать к ответственности уличных продавцов препаратов, содержащих их.

27 октября постановлением Кабинета Министров внесены изменения в списки запрещенных и ограниченных в обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В частности, список наркотических средств, оборот которых ограничен, пополнил трамадол. В перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен, добавлен зопиклон («соннат»).