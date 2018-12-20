Для Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана закуплены 150 моноблоков Apple iMac 21,5 Retina 4K. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 19 декабря.
По информации источников «Газеты.uz», поставка компьютеров уже осуществлена. Они будут установлены в кабинетах каждого из 150 депутатов.
Решение направлено на модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры нижней палаты парламента и внедрение ИКТ в процесс нормотворчества в рамках развития системы «Электронный парламент», отмечается в постановлении.
Среди оборудования — 5 моноблоков Apple iMac 27 Retina 5K, 20 моноблоков HP All-in-One 22-c-0015t, 20 многофункциональных устройств с возможностью цифровой печати, копирования, сканирования и работы с факсом и 50 принтеров. Источником финансирования определены средства резервного фонда Кабинета Министров.
Кроме того, за счет Фонда развития ИКТ закупаются серверное оборудование и два хранилища баз данных, операционная система Windows Server 2016 и Wi-Fi-оборудование.
Стоимость приобретаемой техники и программного обеспечения не указывается.
В конце июня сенаторам впервые были вручены планшетные компьютеры для исключения бумажной волокиты и повышения эффективности их работы.
Андрей М07
А мне вот интересно, неужели депутаты обрабатывают фоточки и сделают видео на этих шикарно-дорогих компьютерах. Я понимаю, престиж и имидж. НО НЕ ЗА ДЕНЬГИ НАРОДА.
Patric Hornqvist
Зачем депутатам iMac? Для текствого редактора и браузера он не обязателен
Sarvar Mukhamedov
Нормально так, купят маки за бешеные деньги и установят на них виндовс)))
al jarcov
Как я рад за наших депутатов!
Ведь это замечательные люди, благодаря которым мы так замечательно живём!
Предлагаю купить каждому за наш счёт автомобиль Тесла. Даже два!
rowstenkowskiwolowitz
Слава богу, вот теперь заживём!