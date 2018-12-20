Для Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана закуплены 150 моноблоков Apple iMac 21,5 Retina 4K. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 19 декабря.

По информации источников «Газеты.uz», поставка компьютеров уже осуществлена. Они будут установлены в кабинетах каждого из 150 депутатов.

Решение направлено на модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры нижней палаты парламента и внедрение ИКТ в процесс нормотворчества в рамках развития системы «Электронный парламент», отмечается в постановлении.

Среди оборудования — 5 моноблоков Apple iMac 27 Retina 5K, 20 моноблоков HP All-in-One 22-c-0015t, 20 многофункциональных устройств с возможностью цифровой печати, копирования, сканирования и работы с факсом и 50 принтеров. Источником финансирования определены средства резервного фонда Кабинета Министров.

Кроме того, за счет Фонда развития ИКТ закупаются серверное оборудование и два хранилища баз данных, операционная система Windows Server 2016 и Wi-Fi-оборудование.

Стоимость приобретаемой техники и программного обеспечения не указывается.

В конце июня сенаторам впервые были вручены планшетные компьютеры для исключения бумажной волокиты и повышения эффективности их работы.