Президент США Дональд Трамп 18 декабря продлил действие своего указа 13818 от 20 декабря 2017 года, которым были введены санкции против 13 человек и 39 организаций, «ответственных за нарушения прав человека и коррупцию». В списке находится дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.

«Распространенность и серьезность нарушений прав человека и коррупции, которые происходят — в целом или в значительной части — за пределами Соединенных Штатов, продолжают угрожать стабильности международных политических и экономических систем», — говорится в заявлении Дональда Трампа.

«Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важную основу стабильного, безопасного и функционирующего общества, имеют разрушительные последствия для людей; ослабляют демократические институты, ослабляют верховенство закона, поддерживают насильственные конфликты, облегчают деятельность опасных лиц, подрывают экономические рынки, и продолжают представлять необычную и повышенную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отмечается в заявлении.

«По этой причине я принял решение продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией», — заявил президент США.

Санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека и коррупцию, были введены в рамках «закона Магнитского», принятого в 2012 году в отношении нарушителей прав человека в России и получившего глобальный статус в 2016 году.

Санкции подразумевают блокирование всех активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам заключать какие-либо сделки с внесенными в санкционный список лицом или организацией.

Гульнара Каримова, как полагают в США, возглавляла «мощное объединение организованной преступности, которое использовало государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынков, вымогательства взяток и рэкета».