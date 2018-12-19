Президент США Дональд Трамп 18 декабря продлил действие своего указа 13818 от 20 декабря 2017 года, которым были введены санкции против 13 человек и 39 организаций, «ответственных за нарушения прав человека и коррупцию». В списке находится дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.
«Распространенность и серьезность нарушений прав человека и коррупции, которые происходят — в целом или в значительной части — за пределами Соединенных Штатов, продолжают угрожать стабильности международных политических и экономических систем», — говорится в заявлении Дональда Трампа.
«Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, которые составляют важную основу стабильного, безопасного и функционирующего общества, имеют разрушительные последствия для людей; ослабляют демократические институты, ослабляют верховенство закона, поддерживают насильственные конфликты, облегчают деятельность опасных лиц, подрывают экономические рынки, и продолжают представлять необычную и повышенную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — отмечается в заявлении.
«По этой причине я принял решение продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией», — заявил президент США.
Санкции против лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека и коррупцию, были введены в рамках «закона Магнитского», принятого в 2012 году в отношении нарушителей прав человека в России и получившего глобальный статус в 2016 году.
Санкции подразумевают блокирование всех активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам заключать какие-либо сделки с внесенными в санкционный список лицом или организацией.
Гульнара Каримова, как полагают в США, возглавляла «мощное объединение организованной преступности, которое использовало государственные ресурсы для экспроприации бизнеса, монополизации рынков, вымогательства взяток и рэкета».
Рустам Бахрамов
Обьективное решение ,
Тулкун Умаров
Главное в таких санкциях — блокирование финактивов. Сейчас РУз сама объективно может разобраться в этих делах и принять решение, что заработано законно, что нет. США и другие страны по этим решениям должны выдать активы стране из которой они вывезены.