Центр развития системы «Электронное правительство» опубликовал результаты опроса о степени удовлетворенности населения услугами центров государственных услуг (ЦГУ) Ташкента, проведенного с 5 ноября по 5 декабря.

Исследование показало, что большая часть посетителей ЦГУ (72%) — физические лица, более половины (55,6%) — это мужчины, средний возраст — 38−39 лет.

Наиболее востребованными услугами для физлиц являются прием детей в государственные детские сады — 26,4%, предоставление ИНН — 15,4% и выдача водительских удостоверений — 11,2%. Для юридических лиц это регистрация и перерегистрация хозяйствующих субъектов — 38,3%, выдача сертификата электронной цифровой подписи (ЭЦП) — 15% и регистрация договоров франчайзинга — 6,7%.

Не все посетители ЦГУ уходят удовлетворенными, говорится в результатах исследования. Каждый четвертый, согласно опросу, не смог получить нужную услугу, при этом доля таких клиентов среди физлиц на треть больше, чем среди юрлиц.

Среди причин, по которым услуга не была получена, назывались длительное ожидание в очереди, технические неисправности, высокая стоимость услуг, необходимость применения ЭЦП и другие.

В целом граждане дали относительно высокую оценку работе ЦГУ — 4,3 балла из 5, в том числе те, кто получил требуемую услугу, поставили оценку в 4,4 балла, не получившие — 4. В разрезе районов самыми довольными оказались клиенты ЦГУ Яккасарайского района Ташкента, оценившие работу центра в 4,6 балла. Наиболее низкой оценки удостоен Мирзо-Улугбекский центр — 4,1 балла.

Согласно опросу, среднее время ожидания в очереди к специалисту составило 17 минут, у кассы для оплаты услуги — 6 минут, время, потраченное на получение услуги (у окна), — 9 минут. Таким образом, отмечают авторы исследования, среднестатистический посетитель ЦГУ столицы проводит в отделении порядка 32 минут.

На вопрос о предпочтительном способе получения госуслуг 40% респондентов высказались за мобильное приложение, на втором месте — Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) и сайты госорганов — по 24% голосов. 22% граждан выразили желание лично посещать госорган, ответственный за услугу, и только 17% хотели бы получать госуслуги в ЦГУ.

На последнем месте оказались инфокиоски, получившие 4% голосов. В отчете отмечается, что почти во всех центрах государственных услуг инфокиоски либо не работали, либо были отключены.

По мнению посетителей центров госуслуг, улучшить их работу можно, увеличив число сотрудников в зале и в кассе, улучшив межведомственное взаимодействие, чтобы исключить получение справок, снизив цены, открыв отдельные окошки для обслуживания юридических лиц и граждан с инвалидностью.

Кроме того, опрошенные высказались за повышение компетентности и вежливости сотрудников и улучшение доступности информации об услугах и порядке их получения, чтобы центр не приходилось посещать лишний раз.

Для большего удобства клиенты предложили внедрить во всех центрах электронные очереди, поставить стойку консультанта, который отвечал бы на вопросы, и наладить работу ЦГУ по субботам.