Заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркин Юлдашев на заседании Международного пресс-клуба в среду прокомментировал ход уголовных дел в отношении Рашитжона Кадирова, Гульнары Каримовой и Абдусалома Юлдашева.

«Следствие по делу бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова на стадии завершения. Итоги уголовного дела будут детально освещены населению, об этом руководитель страны говорил не раз. Мы сообщим о дате и месте суда», — сказал он. Ранее мы писали, что обвинения по этому делу предъявлены 24 лицам.

Замглавы Генпрокуратуры сообщил, что следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя председателя Государственного налогового комитета Абдусалома Юлдашева продолжается. В конце мая он был арестован в Ферганской области и доставлен в Ташкент.

Дочь первого президента Гульнара Каримова в настоящее отбывает наказание в Узбекистане, сообщил также Эркин Юлдашев. «Гульнара Каримова отбывает наказание, предусмотренное определением суда, на территории Узбекистана», — сказал он.