Узбекистан считает приоритетом в борьбе с религиозным экстремизмом профилактические меры, а не борьбу с его последствиями, заявил в среду заместитель Генерального прокурора страны Эркин Юлдашев. Об этом он заявил в ходе брифинга в Международном пресс-клубе 19 декабря.

Замгенпрокурора сообщил, что в стране люди попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с экстремизмом в результате тщательного расследования. «Заранее утвержденного по шаблону, голословного списка лиц, подпадающих под экстремизм, не существует», — добавил он.

«Естественно, какие-то уголовные дела, имеющие элементы экстремизма, расследуются вместе. Но это не означает, что они носят повальный характер. У нас, в нашей стране такой ситуации нет», — подчеркнул Эркин Юлдашев.

В начале декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что более 20 тысяч человек сняты с учета в правоохранительных органах по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях в республике. В этом году из мест заключения вернулись 646 человека, осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.