Бутик Glamour дарит всем новогоднее настроение и приглашает насладиться праздничным волшебством. Посетителей ждут новогодние сюрпризы и скидки на новые коллекции, а также люксовые подарки для любимых и дорогих людей.
Тысячи огоньков зажглись в эти дни на витринах бутика, превратив пространство Glamour в настоящий новогодний подарок, украшающий Ташкент.
Модные инсталляции, огромный бант, обрамляющий бутик, сверкающие гирлянды — все это привлекает внимание ташкентцев, которые спешат сфотографироваться на фоне Glamour.
Glamour является крупнейшим мультибрендовым бутиком, предлагающим такие мировые бренды, как: Dior, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Stefano Ricci, Alexander Mcqueen, Fendi и другие.
Новогодний Glamour приглашает всех в гости.
Адрес: ул. Нукус, 6
Телефон: (+998) 71−233−33−00
Ориентир: хокимият Мирабадского района
Facebook: fb.com/Glamour-boutique
Instagram: @glamour.boutique
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