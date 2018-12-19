Бутик Glamour дарит всем новогоднее настроение и приглашает насладиться праздничным волшебством. Посетителей ждут новогодние сюрпризы и скидки на новые коллекции, а также люксовые подарки для любимых и дорогих людей.

Тысячи огоньков зажглись в эти дни на витринах бутика, превратив пространство Glamour в настоящий новогодний подарок, украшающий Ташкент.

Модные инсталляции, огромный бант, обрамляющий бутик, сверкающие гирлянды — все это привлекает внимание ташкентцев, которые спешат сфотографироваться на фоне Glamour.

Glamour является крупнейшим мультибрендовым бутиком, предлагающим такие мировые бренды, как: Dior, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Stefano Ricci, Alexander Mcqueen, Fendi и другие.

Новогодний Glamour приглашает всех в гости.

Адрес: ул. Нукус, 6

Телефон: (+998) 71−233−33−00

Ориентир: хокимият Мирабадского района

Facebook: fb.com/Glamour-boutique

Instagram: @glamour.boutique

На правах рекламы.