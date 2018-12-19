Совет директоров Всемирного банка 18 декабря одобрил проект «Комплексное развитие средних городов», направленный на улучшение предоставления муниципальных услуг и городской инфраструктуры в трех городах Узбекистана, сообщили в представительстве банка в Ташкенте. На реализацию проекта Международный банк реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу Всемирного банка) предоставит кредит в размере 100 млн долларов США.

По словам главы представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори, проект поможет улучшить условия жизни в средних городах Бухарской, Ташкентской и Наманганской областей и поддержит усилия правительства, направленные на социально-экономическое развитие регионов. ВБ впервые финансирует проект по развитию городского хозяйства в Узбекистане.

Как отмечают в ВБ, в Узбекистане средние города с населением от 50 до 100 тысяч человек исполняют роль базы для экономического развития и обслуживания потребностей крупных городов. Более 40% городского населения страны, или порядка 1,5 миллиона человек, живут в городах с населением менее 100 тысяч.

Проект будет способствовать развитию городской инфраструктуры, мест общественного пользования и муниципальных служб в Кагане (Бухарская область), Чартаке (Наманганская область) и Янгиюле (Ташкентская область). Общая численностью жителей этих городов составляет 165 тысяч.

Проект укрепит институциональный потенциал центральных и местных органов власти в сфере управления городским хозяйством, городской инфраструктурой, предоставления муниципальных услуг населению, развития городской транспортной системы, устойчивого туризма и партнерства с частным сектором.

Опыт, накопленный в ходе реализации проекта в пилотных городах, будет использован при разработке Национальной программы развития средних городов Узбекистана.

В настоящее время Всемирный банк финансирует в Узбекистане реализацию 19 проектов на общую сумму 3,4 млрд долларов. Эти проекты включают поддержку макроэкономических реформ, сельского хозяйства, секторов водоснабжения и санитарии, здравоохранения, образования, энергетики, транспорта и регионального развития.