Нидерландский центр агротехнологий планируется открыть в Узбекистане, сообщило Министерство иностранных дел. Проект создания центра был рассмотрен 17 декабря на встрече посла Узбекистана в странах Бенилюкс Дилёра Хакимова и представителей Министерства экономики Нидерландов в штаб-квартире голландской Lely в Мааслуисе.

В создаваемом центре будут использоваться голландские технологии по возделыванию земли, сельхозпроизводству, животноводству, переработке навоза, хранению сельхозпродукции и производству готовой молочной продукции (голландские сыры).

По итогам заседания достигнуто принципиальное согласие начать реализацию проекта в начале 2019 года. В январе-феврале планируется визит в Узбекистан руководителей компаний, входящих в консорциум, реализующий проект.