В настоящее время Узбекистан принимает широкомасштабные меры по внедрению инновационных технологий во все сферы экономики. Консолидация ресурсов, эффективное управление ими является необходимым условием при реализации государственной программы, направленной на глубокую цифровизацию хозяйственной и общественной жизни.

Непрерывно появляются новые технологии, которые способствуют развитию цифровой экономики. Именно в умении освоить и применить новейшие технологии и спрятан ключ к будущему успеху в этом деле. Цифровые знания и информационные данные превращаются в ключевые факторы производства, современная информационная сеть является важнейшим посредником, а грамотное использование ИКТ-технологий становится главной движущей силой для экономической деятельности.





Компания ZTE, как один из глобальных лидеров по поставкам комплексных телекоммуникационных решений, прикладывает все усилия для продвижения инноваций. Она активно инвестирует в 5G, интернет вещей, чипсеты, облачные вычисления и другие передовые области, что привело к ряду крупных технологических прорывов. По состоянию на июль 2018 года общее количество патентов компании достигло 72 тысяч, большинство из них касаются патентов на международные стандарты телекоммуникационной связи, а также ключевых технологий в телеком отрасли. ZTE восемь лет подряд входит в тройку лидеров по количеству заявок на патенты Всемирной организации интеллектуальной собственности.





Комплексные интеллектуальные решения ZTE «умный» город (включая интеллектуальные решения для электронного правительства, образования, медицины, общественной безопасности, финансов и другие) помогают государственным учреждениям и компаниям осуществить цифровую трансформацию своей деятельности, значительно повысив ее эффективность. Такие решения отвечают требованиям информационной безопасности и в целом гарантируют более эффективный, безопасный и интеллектуальный подход к информатизации общества.

ZTE пришла на рынок Узбекистана в 2004 году. В настоящее время компания тесно сотрудничает с операторами связи и предприятиями республики. В Узбекистане широко представлено системное оборудование и терминальные устройства ZTE. Компания работает с компанией АК «Узбектелеком», UZMOBILE и UMS. Вместе с Beeline Uzbekistan компания ZTE разворачивает одну из первых в мире виртуальных сетей vEPC. ZTE совместно с UZMOBILE также провели первое тестирование Pre5G в Узбекистане.





Одним из центральных партнеров ZTE в Узбекистане является мобильный оператор Ucell, которому компания поставляет телекоммуникационное оборудование 2G/3G/4G, аппаратное обеспечение опорной сети, питания, транспортное оснащение и так далее.

«В ходе долгих лет партнерских отношений компании смогли сформировать уверенность друг в друге, а также стойкую веру в потенциал взаимовыгодного сотрудничества при любых обстоятельствах. Успех в построении цифровой экономики возможен лишь в том случае, если правительство, представители операторов связи и производители информационно-телекоммуникационного оборудования в полной мере знакомы с технологиями, которые будут востребованы в будущем; совместно строят экосистему, глубоко исследуют отраслевой потенциал и нацелены на удовлетворение потребностей будущих пользователей», — отметил генеральный представитель ZTE в Узбекистане Лю Сяодун.

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