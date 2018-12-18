Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-ноября составил 28,664 млрд долларов, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Государственный комитет по статистике.

Объем экспорта снизился на 3,2% и достиг 11,324 млрд долларов, импорт вырос до 17,34 млрд долларов, или на 36,8%. Сальдо внешней торговли зафиксировано на уровне минус 6,016 млрд долларов.

В общем экспорте резко сократилась доля хлопкового волокна. Если в январе-ноябре 2017 года на него приходилось 3,4% всего экспорта, или 246,9 тысяч тонн сырья, то за этот же период 2018 года было экспортировано 110,9 тысяч тонн, или 1,9%.

Порядок государств, имеющих наибольший удельный вес в товарообороте республики, за 11 месяцев текущего года остался таким же, как и в предыдущие месяцы года.

Страны, имеющие наибольший удельный вес в товарообороте


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В 2007—2018 годы доля США в товарообороте Узбекистана сократилось с 1,4% до 1,2%, Украины — с 7,5% до 1,4%, Ирана — с 4,1% до 0,9%, Афганистана — с 2,3% до 1,9%, Таджикистана — с 1,5% до 1,2%. Удельный вес Кыргызстана и Туркменистана увеличились с 1,2% до 1,3% и с 0,6% до 0,9%, соответственно.

Динамика крупных стран-партнеров во внешнем товарообороте

(млн долларов США)

Страны
2015
2016
2017
2018
Китай
4302,5
3808,8
4295,1
5677,4
экспорт
2182,4
1794,7
1824
2502,6
импорт
2120,1
2014,1
2471,1
3174,8
сальдо
62,2
-219,4
-647,2
-672,2
Россия
4134,1
3763,9
4340,8
5094,1
экспорт
1651,4
1616,9
1879
1893,3
импорт
2482,8
2147
2461,8
3200,8
сальдо
-831,4
-530,2
-582,9
-1307,6
Казахстан
2550,9
1694,7
1883,1
2610,7
экспорт
1756,5
862,1
969,9
1253,3
импорт
794,4
832,6
913,3
1357,4
сальдо
962,1
29,4
56,6
-104
Турция
1103
1061,6
1385,1
1930,6
экспорт
710,5
619,3
785,3
810,1
импорт
392,5
442,3
599,8
1120,5
сальдо
318,1
177,1
185,4
-310,4
Республика Корея
1601,6
916,4
1231,1
1784
экспорт
138,4
151,6
92,2
83,7
импорт
1463,3
764,8
1132,9
1700,3
сальдо
1324,9
-613,2
-1034,7
-1616,6
Германия
478,4
475,4
565,2
712,1
экспорт
27,3
25,3
23,9
42,5
импорт
451,1
450,1
541,2
669,7
сальдо
-423,9
-424,8
-517,3
-627

Отрицательная динамика наметилась со всеми крупными странами-партнерами во внешнем товарообороте Узбекистана.

Экспорт

Удельный вес товаров в составе экспорта достиг 75,5%, из них энергоносители и нефтепродукты — 21%, продовольственные товары — 9%, химическая продукция и изделия из нее — 7,3%.

Экспорт плодовой продукции вырос до 343 млн долларов (на 43,5%), овощной продукции — до 282,3 млн (45,6%), перца — до 9,9 млн (62,3%), текстильных изделий — до 1178,4 млн (15,3%), природного газа — до 2156,1 млн (64,1%), электроэнергии — до 151,2 млн (16,5%) и других.

Снижение наблюдалось в экспорте легковых автомобилей — до 29,3 млн долларов (-75,3%), пшеницы — до 20,5 (-56,7%), кожевенного сырья, кожи и меха и изделий из них — до 69,9 (-22,8%).


Китай и Россия занимают наибольшую долю в экспорте товаров и услуг Узбекистана. Доля этих стран в общем объеме экспорта составляет 37,5%. В состав экспортируемых товаров в Китай и Россию входят группа энергоносителей и нефтепродуктов, химическая продукция и изделия из нее, а также продовольственные товары.

Объем экспорта плодоовощной продукции достиг 1133,5 тысячи тонн, показав рост на 37,5%, или до 815 млн долларов. Структура экспорта плодоовощной продукции: плоды и ягоды — 343 млн долларов, овощи — 282,3 млн, виноград — 163,7 млн, арахис — 20 млн, дыни и арбузы свежие — 5,9 млн.

Почти половина экспорта узбекской плодоовощной продукции приходится на Казахстан — 49%, или 552,1 тысячи тонн. Следом идет Россия — 19,8%, или 224,9 тысячи тонн, Кыргызстан — 7,3% или 83 тысячи тонн, Афганистан — 6% или 67,6 тысячи тонн.

Импорт

В структуре импорта основную долю занимают машины и оборудование (41,9%), химическая продукция и изделия из нее (13,2%), а также продовольственные товары (8,2%).

Узбекистан импортировал сахар на сумму 291 млн долларов, пшеницу — 237,9 млн долларов (на 48,6% больше, чем в прошлом году), муку — на 98,4 млн (11,9%), фармпродукция — 774,9 (2,5%), готовый корм для животных — 114,7 млн (49,9%), картофель — 40,5 млн (41,1%), мясо и пищевые субпродукты — 15,8% млн (46,3%), цитрусовые плоды — 19,7 млн (18%).

Кроме того, Узбекистан импортировал легковые автомобили на сумму 242,8 млн долларов (рост — 81,3%), нефтепродукты — 449,1 млн (-3,9%), сырую нефть — на 230,9 млн (110%), электроэнергию — 45,8 млн (100%), части и оборудование для автомобилей — на 796,9 млн (18,9%).

Резко вырос импорт экскаваторов и бульдозеров — 266,7 млн долларов (170%), машин для обработки текстильных волокон — 501,6 млн (120%), минеральных и химических удобрений — 13,7 млн (140%), грузовых автомобилей — 387,4 млн (180%), цемента — 160,1 млн (680%).


По итогам января-ноября в республику было импортировано товаров и услуг из 159 стран. Пять крупных стран-партнеров (Россия, Китай, Южная Корея, Казахстан и Турция) в общем объеме импорта имеют долю 60,9%, что составляет 10,553 млрд долларов.