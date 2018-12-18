Новый год — время порадовать себя подарком от надежного помощника Samsung. Компания объявила новогоднюю акцию, которая началась 15 декабря по всему Узбекистану и продлится целый месяц.

Для участия в акции необходимо в период с 15 декабря по 15 января 2019 года приобрести один из видов техники Samsung:

телевизор с насыщенным и ярким изображением, от которого захватывает дух;

с насыщенным и ярким изображением, от которого захватывает дух; инновационную стиральную машину для качественной и бережной стирки вещей;

для качественной и бережной стирки вещей; холодильник с интенсивным охлаждением, заморозкой и оптимальным распределением температур.

В Ташкенте при покупке на технорынке «Флешка» (бывшая фабрика «Малика») или на рынке «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий») каждый получает шанс выиграть один из 100 подарков от Samsung: холодильник, телевизор, стиральную машину, пылесос или микроволновую печь. Зарегистрировав купленный товар в промоточке, каждый покупатель получит данные участия в розыгрыше. Место и время проведения будут опубликованы в ближайшее время.





При покупке в регионах Узбекистана (только в городах, которые указаны в списке промоточек ниже) каждый получает гарантированный бонус — сертификат на приобретение товаров в супермаркетах Makro или в крупном универмаге на сумму 150 или 250 тысяч сумов.

Для получения сертификата необходимо зарегистрировать покупку от Samsung в промоточке и предоставить данные покупателя (выдается на месте регистрации).

Адреса промоточек Samsung в регионах Узбекистана:

г. Андижан, Makro (3-микрорайон);

г. Наманган, Makro;

г. Коканд, Makro;

г. Джизак, Olmos;

г. Фергана, Makro;

г. Самарканд, Makro (Самарканд Гагарин);

г. Карши, Marka;

г. Термез, Юбилейный;

г. Бухара, Mega Market;

г. Навои, Makro (Навои);

г. Ургенч, Тумарис Нур;

г. Нукус, City Market;

г. Зарафшан, Oila Market;

г. Денау, Юбилейный.

Количество подарков и сертификатов ограничено.

Подробности акции можно уточнить в точках продаж бытовой техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях.

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Instagram: @samsunguzbekistan

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