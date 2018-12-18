Новый год — время порадовать себя подарком от надежного помощника Samsung. Компания объявила новогоднюю акцию, которая началась 15 декабря по всему Узбекистану и продлится целый месяц.
Для участия в акции необходимо в период с 15 декабря по 15 января 2019 года приобрести один из видов техники Samsung:
- телевизор с насыщенным и ярким изображением, от которого захватывает дух;
- инновационную стиральную машину для качественной и бережной стирки вещей;
- холодильник с интенсивным охлаждением, заморозкой и оптимальным распределением температур.
В Ташкенте при покупке на технорынке «Флешка» (бывшая фабрика «Малика») или на рынке «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий») каждый получает шанс выиграть один из 100 подарков от Samsung: холодильник, телевизор, стиральную машину, пылесос или микроволновую печь. Зарегистрировав купленный товар в промоточке, каждый покупатель получит данные участия в розыгрыше. Место и время проведения будут опубликованы в ближайшее время.
При покупке в регионах Узбекистана (только в городах, которые указаны в списке промоточек ниже) каждый получает гарантированный бонус — сертификат на приобретение товаров в супермаркетах Makro или в крупном универмаге на сумму 150 или 250 тысяч сумов.
Для получения сертификата необходимо зарегистрировать покупку от Samsung в промоточке и предоставить данные покупателя (выдается на месте регистрации).
Адреса промоточек Samsung в регионах Узбекистана:
- г. Андижан, Makro (3-микрорайон);
- г. Наманган, Makro;
- г. Коканд, Makro;
- г. Джизак, Olmos;
- г. Фергана, Makro;
- г. Самарканд, Makro (Самарканд Гагарин);
- г. Карши, Marka;
- г. Термез, Юбилейный;
- г. Бухара, Mega Market;
- г. Навои, Makro (Навои);
- г. Ургенч, Тумарис Нур;
- г. Нукус, City Market;
- г. Зарафшан, Oila Market;
- г. Денау, Юбилейный.
Количество подарков и сертификатов ограничено.
Подробности акции можно уточнить в точках продаж бытовой техники или на официальных страницах Samsung в соцсетях.
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На правах рекламы.