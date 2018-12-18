Второе заседание Совета глав приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана состоялось в Оше при участии премьер-министров Абдуллы Арипова и Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

По итогам заседания главы правительств подписали дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, включающую шаги и сроки по вопросам торговли, совместной кооперации в промышленности, сотрудничества в области карантина и ветеринарии, упрощения таможенных процедур и межбанковского сотрудничества.

«По нашему мнению, государствам региона необходимо активнее выстраивать механизмы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной областях», — заявил премьер-министр Кыргызстана.

Он предложил узбекским коллегам отменить платы для грузоперевозчиков. «Это безусловно способствует увеличению количества взаимных грузоперевозок и увеличению товарооборота между нашими странами», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Абдулла Арипов подтвердил приверженность Узбекистана развитию взаимодействия и взаимовыгодного партнерства с Кыргызстаном.

«Результаты переговоров в узком составе показали, что при обоюдном желании не может быть вопросов, по которым мы бы не могли найти взаимоприемлемого решения», — подчеркнул глава узбекского правительства.

В ходе заседания также рассмотрены вопросы реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углубления культурно-гуманитарных связей и улучшения условий пересечения участков государственной границы.

Товарооборот между странами за девять месяцев составил свыше 250 млн долларов, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.