Председатель Сената Нигматилла Юлдашев на 17-м пленарном заседании верхней палаты парламента на прошлой неделе упрекнул Министерство здравоохранения Узбекистана в слабой работе по раннему выявлению лиц с психическими расстройствами и оказанию им своевременной медицинской помощи. Такие выводы сделаны по итогам изучения реализации программы по совершенствованию системы оказания психиатрической помощи населению.

Отсутствует комплексный подход для решения вопросов, связанных с обеспечением потребности психиатрических учреждений в квалифицированных кадрах, лекарствах, продовольствии и одежде, отметил сенатор.

Рекомендации сенаторов заместителю премьер-министра и министру здравоохранения по увеличению учреждений для принудительного лечения больных были проигнорированы, заявил он.

«В этом году 33 лица с психическими расстройствами, состоящие на учете в медучреждениях, совершили умышленное убийство, изнасилования, грабеж, хулиганство, нанесли тяжкие телесные повреждения и другие преступления», — сообщил Нигматилла Юлдашев.

В Каракалпакстане два лица с психическими расстройствами убили супругов без какой-либо причины, привел он пример. «Учреждений для принудительного лечения психических заболеваний в Каракалпакстане нет. Хотя Министерство здравоохранения могло открыть в Республиканском психоневрологическом диспансере на 340 мест в Нукусе отделение для принудительного лечения и избежать ужасных последствий», — считает глава Сената.