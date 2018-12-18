Многие не верят в то, что в акции Xonadon возможно выиграть квартиру. Однако каждый год в преддверии новогодних праздников команда MEDIAPARK проводит крупные розыгрыши автомобилей, путешествий и других ценных подарков для своих покупателей. За три года работы сети более 10 тысяч победителей стали обладателями подарков от MEDIAPARK.
Этот год не стал исключением: до 30 января в сети рынков продолжится главная и масштабная акция Xonadon. Любой желающий может стать участником розыгрыша и выиграть квартиру мечты в Gardens Residence. У каждой мечты есть одно удивительное свойство — однажды она сбывается.
Как стать участником?
Купив технику в MEDIAPARK на сумму от 2 млн сумов и заполнив купон, покупатель становится участником акции. Помимо квартиры будет разыграно множество различных подарков: бытовая техника, предметы домашнего уюта, ваучеры на покупку мебели и картины.
В акции также участвуют покупки из мебельных комплексов Atlas Mebel, сети магазинов домашнего уюта Señor & Señorita и арт-галереи Autograph.
Подробные условия доступны на сайте.
Адреса рынков:
- Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
- Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата.
- Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок Сергели.
- Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший Сайрам базар.
- Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
Ориентир: торговый центр Qo’qon.
- Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
Ориентир: бывший ЦУМ.
- Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
Ориентир: Городской хокимият.
- Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
Ориентир: гостиница Astor.
Единый контактный центр: (+99871) 203−33−33
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