21 декабря в ТЦ Eski Shahar откроется первый официальный франчайзинговый магазин турецкого бренда LC Waikiki. Благодаря соотношению цены и качества эта турецкая марка одежды за 30 лет своего существования завоевала симпатии покупателей более чем в 40 странах мира.
Одежда, обувь и аксессуары марки LC Waikiki — настоящая находка для стильных и динамичных людей, ценящих свободу и комфорт. Вся продукция бренда изготавливается из натуральных тканей с минимальным количеством синтетики и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС (Европейского экономического сообщества).
«Марка LC Waikiki заботится о здоровье потребителей и чистоте окружающей среды. За соответствие товаров стандартам качества отвечают более сотни специальных лабораторий компании: прежде чем попасть на прилавки магазинов, одежда LC Waikiki проходит множество экологических тестов. Особый контроль уделяется дерматологическому тестированию одежды для детей с 0 до 14 лет», — рассказал Евгений Лысов, бренд-менеджер LC Waikiki.
Немаловажный факт: благодаря натуральному и экологически чистому составу тканей одежда марки LC Waikiki не теряет свою форму, не выцветает, не линяет и не изнашивается даже после многократных стирок.
Девиз «Каждый достоин хорошо одеваться» был выбран неслучайно. LC Waikiki предлагает яркую, удобную и разнообразную одежду по умеренным ценам для всей семьи — от новорожденных до взрослых.
Коллекция сезона осень-зима 2018−2019 представлена ассортиментом одежды с животными принтами. Здесь можно найти, к примеру, мягкие шерстяные свитеры разнообразных природных оттенков.
Новая коллекция женской одежды представлена как в традиционных тонах — белом, черном и темно-синем, так и в различных теплых оттенках: красный, пурпурный, горчичный и беж. Ярким акцентом стали животные принты.
Стильные модели одежды мужской линейки представлены в оттенках глубокого синего, желтого, кремового кофейного и зеленого. Элементы стритстайла в мужскую коллекцию внесены благодаря черным, серым, красным и пурпурным тонам.
Также с прошлого сезона LC Waikiki сделали особый акцент на линии обуви, добавив ассортимент кожаной обуви по доступным ценам.
Особенностями продукции магазина LC Waikiki в ТЦ Eski Shahar станут следующие пункты:
- натуральные ткани;
- продукция, протестированная на предмет гипоаллергенности на чувствительной коже;
- возможность выбора одежды на все четыре сезона года;
- ассортимент в стилях casual и классика, а также линия спортивной одежды LC Waikiki Active;
- доступные цены;
- широкий размерный ряд;
- одежда размера plus size;
- одежда для беременных;
- одежда для новорожденных;
- обувь;
- аксессуары;
- обновление коллекций каждые две недели;
- цветовая гамма на любой вкус: от спокойных пастельных тонов до сочных и ярких оттенков.
С 21 по 23 декабря в LC Waikiki будет действовать акция: при покупке двух вещей третья — в подарок.
Акция распространяется на товары с идентичной или наименьшей стоимостью.
Адрес: Алмазарский р-н, ул. Нурафшан, 7
Ориентир: «Чигатай»
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