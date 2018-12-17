21 декабря в ТЦ Eski Shahar откроется первый официальный франчайзинговый магазин турецкого бренда LC Waikiki. Благодаря соотношению цены и качества эта турецкая марка одежды за 30 лет своего существования завоевала симпатии покупателей более чем в 40 странах мира.

Одежда, обувь и аксессуары марки LC Waikiki — настоящая находка для стильных и динамичных людей, ценящих свободу и комфорт. Вся продукция бренда изготавливается из натуральных тканей с минимальным количеством синтетики и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС (Европейского экономического сообщества).





«Марка LC Waikiki заботится о здоровье потребителей и чистоте окружающей среды. За соответствие товаров стандартам качества отвечают более сотни специальных лабораторий компании: прежде чем попасть на прилавки магазинов, одежда LC Waikiki проходит множество экологических тестов. Особый контроль уделяется дерматологическому тестированию одежды для детей с 0 до 14 лет», — рассказал Евгений Лысов, бренд-менеджер LC Waikiki.

Немаловажный факт: благодаря натуральному и экологически чистому составу тканей одежда марки LC Waikiki не теряет свою форму, не выцветает, не линяет и не изнашивается даже после многократных стирок.

Девиз «Каждый достоин хорошо одеваться» был выбран неслучайно. LC Waikiki предлагает яркую, удобную и разнообразную одежду по умеренным ценам для всей семьи — от новорожденных до взрослых.

Коллекция сезона осень-зима 2018−2019 представлена ассортиментом одежды с животными принтами. Здесь можно найти, к примеру, мягкие шерстяные свитеры разнообразных природных оттенков.





Новая коллекция женской одежды представлена как в традиционных тонах — белом, черном и темно-синем, так и в различных теплых оттенках: красный, пурпурный, горчичный и беж. Ярким акцентом стали животные принты.

Стильные модели одежды мужской линейки представлены в оттенках глубокого синего, желтого, кремового кофейного и зеленого. Элементы стритстайла в мужскую коллекцию внесены благодаря черным, серым, красным и пурпурным тонам.

Также с прошлого сезона LC Waikiki сделали особый акцент на линии обуви, добавив ассортимент кожаной обуви по доступным ценам.





Особенностями продукции магазина LC Waikiki в ТЦ Eski Shahar станут следующие пункты:

натуральные ткани;

продукция, протестированная на предмет гипоаллергенности на чувствительной коже;

возможность выбора одежды на все четыре сезона года;

ассортимент в стилях casual и классика, а также линия спортивной одежды LC Waikiki Active;

доступные цены;

широкий размерный ряд;

одежда размера plus size;

одежда для беременных;

одежда для новорожденных;

обувь;

аксессуары;

обновление коллекций каждые две недели;

цветовая гамма на любой вкус: от спокойных пастельных тонов до сочных и ярких оттенков.





С 21 по 23 декабря в LC Waikiki будет действовать акция: при покупке двух вещей третья — в подарок.

Акция распространяется на товары с идентичной или наименьшей стоимостью.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Нурафшан, 7

Ориентир: «Чигатай»

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