Определились футбольные пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов Европы. Жеребьевка прошла 17 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциацийв швейцарском Ньоне, сообщила пресс-служба УЕФА.

Пары 1/8 финала ЛЧ:

«Шальке-04» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Реал» (Испания);

«Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта. 15 марта восемь сильнейших клубов узнают своих соперников по ¼ финала турнира по итогам очередной жеребьевки.