В городе Домодедово Московской области 16 декабря произошел несчастный случай, в результате которого погибли двое граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на консульский отдел посольства Узбекистана в России.

В деревне Шестово в строящемся здании гостиницы несколько иностранных граждан отравились угарным газом. Погибшие граждане Узбекистана — Каюмов Ирисбек Оловердиевич (1990 года рождения, уроженец Андижанской области) и Джабборов Шерзод Неъматжонович (1975 года рождения, уроженец Мархаматского района Андижанской области).

В настоящее время посольство Узбекистана поддерживает рабочие контакты с российскими властями, отмечается в сообщении.