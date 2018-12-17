Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках двухдневнего визита в Кашкадарьинскую область в пятницу выступил в Карши на совещании с участием хокимов области и районов. «Газета.uz» приводит перевод главных цитат из выступления главы государства, переданного программой «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».





Руководитель страны определил первостепенной задачей обеспечение занятости населения Кашкадарьинской области, где из 3,2 миллиона человек без работы остаются более 300 тысяч.

«Пришло время жить хорошо. Кашкадарьинская область — это область с самым высоким потенциалом во всем Узбекистане. Без Кашкадарьи мы не можем вести свою политику во всех сферах. Только в Кашкадарьинской области 300 тысяч безработных. Довольны ли они нами? Нет. Мы их раньше не видели? Не знали об этом? Мы же могли за 30 лет провести питьевую воду в Дехканабадский район, могли построить крупные предприятия. Население Яккабагского район тоже может жить хорошо. Почему об этом никто не думает? Оказывается в Яккабагском районе нет предприятий, но стоит вопрос, что нужно сделать, чтобы обеспечить жителей района работой? Кто будет менять ситуацию в Кашкадарьинской области? Когда наши люди проснутся? Когда депутаты будут это изучать? Когда наши активисты будут говорить правду и призывать руководителей работать? К сожалению, на эти вопросы в Кашкадарьинской области пока нет ответов», — констатировал президент.

В области реализуются семь стратегических проектов в нефтегазовой и химической сфере на сумму 7 млрд долларов, в частности, Мубарекский газоперерабатывающий завод и Шуртанский газохимический комплекс. Шавкат Мирзиёев сообщил, что строящийся завод Uzbekistan GTL позволит экономить более 1 млрд долларов, направляемых на закупку нефти за рубежом.





«Если бы мы построили этот завод 10 лет назад, то наша экономика была бы более устойчивой. Мы привозим нефтепродукты из-за рубежа. Местный бюджет Кашкадарьинской области будет получать в 4−5 раз больше дохода, если мы будем перерабатывать газ. По расчетам, Кашкадарья может быть богаче Ташкента — ни у одной области такой возможности нет», — заявил он.

По мнению президента, в Кашкадарьинской области с ее природными богатствами должны быть самые лучшие медицинские учреждения, школы, дошкольные образовательные учреждения. Кашкадарья должна быть примером, подчеркнул глава государства.

«Мы ходим и говорим: „хлопок, хлопок“. Не все связано с хлопком. Хлопок не кормил нас и не прокормит, знайте это», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В Кашкадарьинской области разработаны предложения по реализации 1200 проектов в сельском хозяйстве и сфере услуг на общую сумму 15 трлн сумов, которые позволят создать 50 тысяч постоянных рабочих мест.





Послы Бахром Бобоев, Алишер Шайхов и Баходир Абдуллаев. Фото: канал «Узбекистан 24».

Посольствам Узбекистана в Великобритании, Иране и Польше поручено привлечение иностранных инвестиций в область. На прошедших в Карши презентациях посол в Лондоне Алишер Шайхов представил предложения по привлечению инвестиций по 5 проектам на 276 млн долларов, посол в Варшаве Бахром Бобоев — по 8 проектам на 163 млн долларов, посол в Тегеране Баходир Абдуллаев — по 9 проектам на 61 млн долларов.

«Этого недостаточно. Наши послы должны вдвое увеличить привлечение зарубежных инвестиций. Кроме того, послы в 2019 году должны оказать содействие в привлечении инвестиций в размере не менее 10 млн долларов в каждый район республики. 50% работы четырех руководителя каждого района — это инвестиции и поддержка предпринимательства», — отметил президент.

Руководитель страны также рассказал о планах индийской компании Indorama Industries увеличить урожайность хлопка в Кашкадарьинской области с 15 до 70 центнеров с гектара.

«У людей, которые выращивают хлопок, должны быть высокие доходы. В Индии я встречался с руководителем предприятия Indorama. Он сказал: „Мы изучили землю в Кашкадарье. В течение трех лет повысим урожайность хлопка до 70 центнера в гектара земли“. Какой доход между 15 и 70 центнерами? Если не перейдем на рыночную экономику, то вернемся на 70 лет назад», — сказал глава государства.





Шавкат Мирзиёев также акцентировал внимание на профилактике заболеваний, повышении культуры питания и сна.

«Выйдет постановление „Опыт Кашкадарьинской области“. Здоровье человека на 20% зависит от лекарств, на 80% — от самого человека, культуры питания и сна. Мы должны это знать. Мы должны быть здоровы. Самая большая проблема — постановка диагноза. У нас ставят какие хотят диагнозы и выписывают какие попало лекарства. А бедный пациент продает свою корову, чтобы купить лекарство, но в итоге никакой пользы не получает», — сказал он.

Проблемы районов

Начальник управления лесного хозяйства Дехканабадского района: В центре района в 1977 году на территории 4 га был построен парк. Сейчас он не отвечает требованиям. Просьба к президенту: оказать содействие в его реконструкции.

Президент: Внесите в протокол, чтобы ко Дню независимости в Дехканабаде создали современный парк отдыха.

Народный певец-бахши из Дехканабадского района под аккомпанемент домбры прочитал эпос о мире в республике.

Президент: В следующем году планируем провести фестиваль поэтов-бахши. Было бы хорошо, если бы на всех праздничных мероприятиях в республике и областях выступали бахши. Это наша национальная идентичность, история. Я сравниваю бахши с историками. Мы должны вернуть бахши в нашу жизнь.

Предприниматель из Миришкорского района рассказал о планах организации птицеводческого кластера.

Президент: Кто пришел сегодня из Узпромстройбанка? Встретишься с предпринимателем и окажешь ему любую необходимую помощь, если надо, подготовишь предложение по 10−20-кратному увеличению объемов. Езжайте туда вместе с Ассоциацией птицеводов («Паррандасаноат»).

Председатель махалли из Миришкорского района: На протяжении 10 лет жители ходят за водой в соседние селения. Причина: 13 км водопроводной трубы вышли из строя. Просьба к президенту: помочь с их восстановлением

Президент: Только 54% населения обеспечены централизованной системой водоснабжения. Мы выделяем огромные средства для этого, но вы подняли эту проблему, мы внесем ее в протокол и отчитаемся. Министр жилищно-коммунального обслуживания Музаффар Салиев сегодня же поедет к вам.

Музаффар Салиев: Я уже изучил проблему. К маю 2019 года все решим. Восстановим 13 км трубопровода и построим два насоса. Обеспечим водой 3000 людей.

Председатель фонда «Нуроний» Касбийского района: В нашем районе появились кластеры, но было бы отлично, если построят промышленную фабрику.

Президент: Касбийский район должен быть промышленно развитым районом. Поручение первому заместителю председателя Госкоминвестиций Сунатулле Бекенову — нужно создать программу развития Касбийского района.

Председатель фонда «Нуроний» Камашинского района: В районе проживают 56,7 тысячи человек. В райцентре построили 36 многоэтажных домов и 50 объектов социальной сферы. Там нет канализации и питьевой воды. Мы доставляем воду на машинах.

Президент: Если вы слышали, мы примем постановление Кабинета Министров по Камашинскому району. В наших условиях отсутствие воды и канализации — это большая проблема. Наш министр Салиев встретится с вами и подготовит предложение. Мы постараемся решить этот вопрос.

Депутат от Камашинского района: Наше селение Лангар находится в 36 км от районной центра. Здесь есть мемориальный комплекс Лангар-ота, построенный в XV веке и внесенный в список ЮНЕСКО. Сейчас он нуждается в реставрации. Нужно восстановить 25 км дороги, ведущей к комплексу. Сюда каждый день приезжают по 200−300 паломников и туристов.

Слева направо: Озодбек Назарбеков, Абдукаххор Тухтаев и Абдурахмон Абдувалиев.

Президент: Абдурахмон Абдувалиев (председатель Госкомитета по автомобильным дорогам — ред.), поедешь сегодня туда и сделаешь дорогу вместе с Абдукаххором Тухтаевым (министр строительства — ред.). Совместно с Министерством культуры нужно восстановить и сохранить исторический комплекс (первый заместитель министра культуры Озодбек Назарбеков). Они поедут к вам сегодня.

Председатель фонда «Нуроний» Яккабагского района выразил благодарность за то, что с 1 января работающие пенсионеры будут получать 100-процентную пенсию.

Президент: Думаю, что это восстановление справедливости. Должно измениться отношение общества к пенсионерам. Нелегко принимать такое решение в сложное время. Моя цель — продлить жизнь каждого пенсионера. Внимание к отцам, матерям, дедам и бабушкам — в нашей крови. Это проявление нашего внимания. Надеюсь, молитвы наших пенсионеров откроют наши дороги.

Депутат: Руководители должны отказаться от высокопарных слов и брать пример с президента, работать денно и нощно. Вы говорите, что нужно, чтобы народ был доволен. А это сделать не так просто. Они должны знать о проблемах людей. Да, это был сложный год, но это не оправдание. Мы, скорее всего, могли сделать свою работу лучше. Думаю, они сделали вывод. В 2019 году мы исправим ошибки.

Президент: Когда я представляю наших простых людей с детьми в таких тяжелых условиях без дома, воды, света, угля, работающих за границей, не могу заснуть. Потому что я за них ответственен. Запомните: изменения нужно начать с себя. Когда изменится ситуация на местах, когда мы изменимся, кашкадарьинцы изменятся.

У каждой области есть свой путь, ветер. Хоким должен смотреть на предпринимателя как на своего родственника. Если хоким района, области, прокурор, милиционер, налоговик думают о завтрашнем дне, окажите поддержку предпринимателям. Они будут нас кормить, другой силы нет.

Мы строим завод (Uzbekistan GTL — ред.) стоимостью 3,6 млрд долларов. Там смогут работать максимум 1200 человек. Там современные технологии, компьютеры. За два дня визита я понял, что текущее положение не к лицу Кашкадарьинской области.