В ночь на вторник и в первой половине дня 18 декабря по Узбекистану ожидается заток влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья через западный Казахстан, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

В понедельник по республике без осадков, лишь по Навоийской области местами пройдут осадки — дождь, возможен переход в снег. Температура воздуха составит +3…+8 градусов Цельсия, по северу −3…+2 градуса.

18 декабря в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины ночью и в первой половине дня местами ожидается дождь с возможным переходом в снег. Температура ночью −3…+2 градуса, днем +3…+8.

19−20 декабря вновь местами пройдут осадки — дождь с переходом в снег. По горным районам 18−19 декабря снег может быть сильным, в эти дни также ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха в этот период ночью составит −3…+2 градуса, днем незначительно понизится до 0…+5.

21 декабря установится сухая и малооблачная погода.

22 декабря вновь ожидается вторжение влажных воздушных масс с территории Каспийского моря через Туркменистан. По Узбекистану местами возможны осадки — дождь, снег. В Каракалпакстане и Хорезмской области — без осадков. Температура ночью −5…0, днем — 0…+5.