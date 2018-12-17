Движение транспортных средств на участке улицы Бешагач от улицы Фуркат до улицы Афросиаб будет ограничено с 17 декабря по 1 марта 2019 года в связи со строительством ледового комплекса «Хумо Арена», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Под ограничения не попадают транспортные средства и техника, участвующие в строительстве.

Строительство ледового комплекса началось в феврале прошлого года. Здесь будут созданы условия для занятия хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом, проведения соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, курашу, боксу, фехтованию, таэквондо и другим видам спорта.