Узбекистан является одним из быстрорастущих и перспективных рынков для одного из лидеров в отрасли телекоммуникаций Huawei. Компания делает решительные шаги по укреплению позиций во всех направлениях своей деятельности. На протяжении более 19 лет своей работы в Узбекистане компания стала неотъемлемой частью общества и сделала весомый вклад в построение взаимосвязанной республики.

Кроме бизнес-целей Huawei также придает большое внимание социальной значимости своего бренда. Каждый год компания проводит благотворительные акции и поддерживает развитие молодого поколения благодаря своим smart-решениям.

Не изменяя своим традициям, Huawei в преддверии Нового года объявил о запуске специальной акции «Люди мечтают, Huawei воплощает». Цель — повысить узнаваемость бренда в стране, а также предложить узбекистанцам передовой опыт использования своих инновационных продуктов.

В рамках этой акции каждый человек, купивший смартфон Huawei, становится участником розыгрыша 2019 долларов США, которые он сможет потратить на осуществление своей мечты.





Для участия в акции необходимо сделать два простых действия:

отправить снимок с IMEI-кодом своего смартфона и заполненным гарантийным талоном на покупку в телеграм-бот @HuaweiMobileUz_bot;

после проверки данных участник описывает свою мечту, на воплощение которой он потратит выигранные деньги.

Каждое воскресенье с 1 декабря по 15 января 2019 года будет происходить розыгрыш среди заявок, поданных с понедельника по субботу за прошедшую неделю. Выбор победителей будет транслироваться в прямом эфире телеканала Z’or TV c участием узбекских знаменитостей.

«Huawei постоянно работает над развитием инноваций и технологий. Благодаря этому мы укрепляем свои позиции на мобильном рынке и входим в число мировых лидеров по производству смартфонов. Этот результат стал возможным благодаря чуткому отношению компании к пожеланиям наших пользователей. Нужен смартфон с лучшей в мире камерой — мы предлагаем Huawei P20 Pro. Нужен телефон, способный заряжать другие — мы предлагаем Huawei Mate20 Pro. Технологическое лидерство Huawei позволяет нам воплощать самые смелые мечты людей. И эта новогодняя акция является очередным подтверждением стратегии нашей компании», — заявил Чжоу Сян, директор департамента Huawei Device в Узбекистане.

На правах рекламы.