Заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева рассказала о проблемах женщин на рынке труда на международной конференции «Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости» в Ташкенте 14 декабря.

По ее словам, дефицит достойного труда — с точки зрения качества, но и количества рабочих мест — затрагивает женщин в большей степени, чем мужчин.

«Женщинам тяжелее найти работу. Работодатели неохотно нанимают их, так как стоимость найма труда женщин выше вследствие обязанности предоставлять сотрудникам-женщинам компенсационные выплаты по рождению и уходу за ребенком», — пояснила она.

Вице-премьер объясняет это устоявшимися патриархальными нормами в обществе: «80% населения предпочитает, чтобы в семье мужчина зарабатывал деньги, а женщина занималась домашними делами и детьми. 93% населения поддерживают мнение, что женщина должна выполнять большинство домашних обязанностей, даже если ее муж не работает», — сказала Танзила Нарбаева со ссылкой на исследование Международной организации труда.

Недопущение гендерной дискриминации и гендерное равенство на рынке труда являются вызовами для Комитета женщин, отметила его руководитель.

«Мы понимаем, что ограничивая занятость женщин, которые составляют половину населения страны, мы также ограничиваем развитие нашей экономики и страны в целом. Эта сфера требует особого внимания и внедрения комплексных мер», — считает вице-премьер.

Танзила Нарбаева сообщила, что при содействии МОТ Комитет женщин планирует провести исследование по гендерному разрыву в оплате труда и занятости женщин в целом. Такой анализ никогда не проводился в Узбекистане.

«Его выводы будут учитываться в разработке политики по продвижению гендерного равенства и обеспечению занятости, в частности. Также мы намерены оказать особое внимание женскому предпринимательству. Правительство выделяет существенные ресурсы в этом смысле. Мы должны подготовить почву, наделить наших женщин навыками открытия и ведения бизнеса, основными знаниями в сфере предпринимательской деятельности. Женское предпринимательство может приобрести огромный потенциал в контексте текстильных кластеров», — заявила заместитель премьер-министра.

Ранее Танзила Нарбаева рассказала «Газете.uz» о гендерном равенстве на уровне принятия решений в Узбекистане и работе по увеличению доли женщин в этом направлении.