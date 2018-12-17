Авиакомпания Uzbekistan Airways 17 декабря зарегистрировала с начала 2018 года трехмиллионного пассажира, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба компании. Трехмиллионный рубеж авиакомпания прошла впервые.

Юбилейным пассажиром стал гражданин Узбекистана Искандар Фозилов, зарегистрированный на рейс HY334 Дубаи-Ташкент.

О том, что Искандар Фозилов стал особенным пассажиром, ему сообщили еще на регистрации в аэропорту Дубаи, затем поздравления прозвучали на борту самолета из динамиков от лица всего экипажа воздушного судна Boeing-787.

Трехмиллионного пассажира торжественно встретили в международном аэропорту Ташкента у трапа представители авиакомпании.





Искандар Фозилов получил подарки, в числе которых фирменный макет самолета Uzbekistan Airways и сертификат на бесплатный авиабилет на рейс Национальной авиакомпании по любому направлению в оба конца.

Три миллиона человек — количество пассажиров, которое НАК рассчитывала перевезти до конца года. Это на 16% больше, чем в 2017 году.