Представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе вручили хокимияту Ташкента сертификат о том, что столица Узбекистана принята в Альянс городов Великого Шелкового пути. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе столичной администрации.





В альянс вошли также Самарканд, Бухара, Карши и Ташкентская область. Решение об этом было принято в сентябре в ходе третьего Саммита бизнес-лидеров Шелкового пути. Делегация Узбекистана участвовала в нем впервые.

Участники встречи подчеркнули, что Узбекистан и Китай планируют идти по пути развития стратегического партнерства и дружеских отношений.