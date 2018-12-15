С 15 декабря по 15 января компания Samsung запускает новогоднюю акцию в сети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart и Elmakon. В период действия акции можно бесплатно получить гарантированный подарок от известного бренда Polaris: мультиварку, электрический чайник, соковыжималку, увлажнитель воздуха, фен, кофеварку или блендер.
Для получения приза нужно приобрести один из продуктов Samsung:
- телевизор, передающий мельчайшие детали и все нюансы ярких цветов;
- инновационную стиральную машину;
- стильный холодильник с повышенной вместительностью.
После этого покупатель получает специальную акционную скретч-карту: остается стереть защитный слой и посмотреть, какой подарок достался. Получить его можно сразу в магазине. А это значит, отличное настроение к Новому году гарантировано.
Количество подарков ограничено.
Изображение товара на сайте может отличаться от фактического.
Дополнительная информация на официальных страницах компании в соцсетях.
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