С 15 декабря по 15 января компания Samsung запускает новогоднюю акцию в сети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone, Texnomart и Elmakon. В период действия акции можно бесплатно получить гарантированный подарок от известного бренда Polaris: мультиварку, электрический чайник, соковыжималку, увлажнитель воздуха, фен, кофеварку или блендер.

Для получения приза нужно приобрести один из продуктов Samsung:

телевизор , передающий мельчайшие детали и все нюансы ярких цветов;

, передающий мельчайшие детали и все нюансы ярких цветов; инновационную стиральную машину ;

; стильный холодильник с повышенной вместительностью.





После этого покупатель получает специальную акционную скретч-карту: остается стереть защитный слой и посмотреть, какой подарок достался. Получить его можно сразу в магазине. А это значит, отличное настроение к Новому году гарантировано.

Количество подарков ограничено.

Изображение товара на сайте может отличаться от фактического.

Дополнительная информация на официальных страницах компании в соцсетях.

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