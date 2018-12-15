На авторемонтном предприятии «Тошавтотаъмирхизмат», находящемся на территории 8-го автобусного парка Ташкента, в субботу произошел пожар, в котором серьезно пострадали два автобуса.

Как сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат», возгорание началось примерно в 13:40 в цехе ремонта кузовов. Причиной инцидента стало несоблюдение правил техники безопасности при проведении сварочных работ.

Пламя, охватившее междугородний автобус Mercedes-Benz, перекинулось на городской автобус MAN, находившийся на ремонте. Огонь был потушен прибывшими пожарными экипажами. Пожар также нанес ущерб зданию ремонтного цеха. Пострадавших нет.

Управление пожарной безопасности УКД ОВД Юнусабадского района начало расследование происшествия. В «Тошшахартрансхизмат» создана рабочая группа для изучения обстоятельств инцидента.