«Пожалуйста, отвезите меня в Хилтон», — фраза, которая почти за сотню лет стала визитной карточкой крупнейшей сети гостиниц в мире. И уже в следующем году из крылатого выражения она превратится в реальность для тех, кто приедет в Ташкент. Они смогут остановиться в люксовых гостиничных условиях для работы, бизнеса и отдыха.

20 этажей гостеприимства — возводимый каркас отеля нельзя не заметить, находясь в центре города. Он будет высочайшим в Узбекистане: осталось достроить два яруса. После этого можно приступать к внутренней отделке помещений. Работа предстоит не менее масштабная и гораздо более детальная и щепетильная. Ведь здесь расположится гостиница Hilton, а значит сервис будет соответствовать высшему стандарту качества обслуживания — пять звезд.





Архитекторская группа уже подготовила мокапы, то есть макеты гостиничных номеров и других помещений отеля. Их уже осмотрел глава государства во время своего визита на стройплощадку Tashkent City и дал свои замечания по улучшению условий для гостей. Участие в подготовке дизайнерских проектов принимали отечественные архитекторы совместно со специалистами инженерно-проектных компаний Arup из Англии и Metex из Турции.

Прежде чем подготовить образцы номеров, дизайнеры детально изучили национальную сферу гостеприимства и услуги, которые предлагает гостиничный рынок Узбекистана. Задача стояла следующая: отель Hilton должен не просто отвечать современным требованиям, но и условия в нем должны опережать время.

Площадь стандартного номера в пятизвездочной гостинице составляет 32 кв. м, а в Hilton она будет равна 40 кв. м. Стены между комнатами будут установлены из гипсокартона, но по всем стандартам звукоизоляции. Это было сделано для того, чтобы через несколько лет была возможность кардинального изменения планировки и интерьера гостиницы, и можно было ввести появившиеся новшества индустрии гостиничного бизнеса.





Интерьер Hilton будет выдержан в национальном стиле, который проявится во всем: в геометрии оконных и дверных проемов, цветовой гамме и оформлении, предметах интерьера.

На первом этаже, высота которого будет достигать 6,5 м, будут располагаться приемная стойка, изолированная лаунж-зона и банкетный зал. Площадь последнего, по задумке авторов, составит 750 кв. м с возможностью деления на более компактные помещения. Деревянные панели со звукоизоляционным покрытием будут скрываться в незаметных нишах по периметру ресторана, легко и быстро раздвигаться и также просто собираться при первой же необходимости.

В гостинице будет 258 номеров: от стандартного до класса superlux, финтес-зал и Spa-салон, а на третьем этаже будет бассейн глубиной 1,5 метра.

К моменту сдачи в эксплуатацию Лота №5 на территории МДЦ Tashkent City это будет наиболее высокая гостиница в Узбекистане.

Уже сегодня специалисты международного класса говорят, что этот отель станет лучшим в регионе. Здесь все будет соответствовать корпоративному имиджу Hilton и пятизвездочному уровню сервисного обслуживания.





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