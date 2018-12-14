В городе и трех районах Кашкадарьинской области назначены четыре новых хокима, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе администрации региона. Изменения произошли в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, состоявшегося 13−14 декабря.

Вместо Фахриддина Дустмурадова хокимом Камашинского района назначен Шерали Санаев. До этого он работал прокурором Бекабадского района.

Яккабагский район возглавил начальник Управления лесного хозяйства Кашкадарьинской области Шомурад Донаев. Ранее на этом посту работал Джахонгир Бобоев.

Новым хокимом Касанского района стал начальник Управления сельского хозяйства Асрор Бойкараев, сменивший Бахтиера Раджабова.

Вместо Исмата Нусурова хокимом Шахрисабза назначен начальник управления «Узпромстройбанка» (ныне — Sanoat Qurilish Bank) Тулкин Каримов.

Занимаемых должностей также могут лишиться руководители секторов (начальник ОВД, прокурор, начальник ГНИ). Как сообщил «Газете.uz» источник в хокимияте, 14 декабря на прошедшем в Карши совещании президент поручил генеральному прокурору Отабеку Муродову и министру внутренних дел Пулату Бобожонову дать оценку работе руководителей секторов.

Ранее после визита президента в Хорезмскую область сменились пять хокимов.