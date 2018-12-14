На 82-м году жизни скончался ветеран горно-металлургической отрасли Узбекистана, бывший генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината Николай Иванович Кучерский. Руководство Узбекистана выразило соболезнования.

Николай Кучерский родился в 1937 году на Украине. В 1961 году окончил Днепропетровский горный институт по специальности горный инженер. Трудовую деятельность начал в 1961 году в городе Учкудуке горным мастером, работал начальником участка, начальником карьера, главным инженером, затем директором Центрального рудоуправления.

Вся трудовая деятельность Кучерского была связана с урано- и золотодобывающей промышленностью Узбекистана. Он возглавил крупные проекты в горно-металлургической отрасли страны. В 1985 году был назначен генеральным директором Навоийского горно-металлургического комбината.

На посту руководителя НГМК Кучерский приложил много сил, знаний и энергии к развитию открытого способа добычи золота. Его усилия были направлены на становление и развитие Зарафшанского и Учкудукского золотоперерабатывающих комплексов, а также перевод урановой отрасли на более экономичный способ скважинного подземного выщелачивания.

Николай Кучерский — доктор технических наук, заслуженный инженер Узбекистана, почетный профессор Навоийского государственного горного института и Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Автор около 150 научных работ и 14 изобретений.

Избирался депутатом Олий Мажлиса, был членом Сената. В 1996 году был удостоен высшей награды — звания «Герой Узбеистана». Также был награжден орденами «Эл-юрт хурмати» и «Дустлик».