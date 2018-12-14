С 1 апреля 2019 года система правительственной мобильной связи станет обязательной для использования работниками государственных органов и организаций, органов государственной власти на местах, а также дипломатических представительств Узбекистана за рубежом при исполнении служебных обязанностей. Об этом говорится в указе президента от 13 декабря.

Внедрением системы правительственной мобильной связи занимается Национальное агентство проектного управления при президенте. Ведомство уже произвело запуск, тестирование и опытную эксплуатацию системы.

Как отмечается в указе, правительственная связь обеспечит конфиденциальность, мобильность, безопасность и экономию бюджетных средств на услуги телекоммуникаций, в том числе при нахождении за рубежом.

Перечень госслужащих, для которых использование системы при исполнении служебных обязанностей станет обязательным, должен быть подготовлен в течение двух месяцев.