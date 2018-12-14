В Карши прошло совещание с участием хокимов области и районов под председательством президента Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что цель усилий по выходу на внешние рынки и реформированию каждой сферы заключается в обеспечении интересов народа.

«Как видите, почти каждый день принимаются указы, постановления. Организации, эксперты месяцами, годами работают над ними. Разработка этих указов, постановлений — сложное дело. Обеспечивать их исполнение — сложнее в десять раз», — сказал глава государства.

Он подверг критике пассивность органов исполнительной власти на местах и отсутствие у общественности требовательности к ним.

«Мы хотим, чтобы наш народ жил хорошо, страна вошла в число развитых государств. Однако без труда, без преодоления трудностей еще никто не достиг и не достигнет этого! Приезжает президент, дает направления, ставит задачи. Кто их будет исполнять? Когда люди пробудятся, наконец? Ведь мы во многом опоздали. Если и сейчас не проснемся, не сможем достичь поставленных перед собой больших целей. Никто не придет и не сделает это за нас», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент в ходе совещания указал на необходимость структурных изменений в экономике Кашкадарьи. Он сообщил, что на 2019−2020 годы запланирована реализация более 1200 проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

В нынешнем году область посетили более 63 тысяч иностранных туристов, что, как отметил президент, очень мало. Дано указание, в частности, сделать Шахрисабз фестивальным городом.

Глава государства подверг критике неудовлетворительные результаты сельского хозяйства и «серьезные недостатки» в хлопководстве. Он поставил задачу перевести в следующем году 52% хлопковых площадей на кластерный метод и вдвое увеличить экспорт готовой продукции.

Президент указал на возможности выращивания винограда на 10 тысячах га в Яккабагском, Камашинском, Шахрисабзском и Китабском районах и арбузов — на 20 тысячах га богарных земель Чиракчинского и Касанского районов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что выращивание в дехканских хозяйствах и на приусадебных землях нута, маша, фасоли, кунжута и других востребованных культур могло бы стать хорошим источником занятости и дополнительного дохода.