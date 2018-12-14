«Вместе [с правительством страны] мы достигли прогресса в ликвидации детского и принудительного труда в Узбекистане. Несколько лет назад мы могли бы сказать, что такие результаты являются недостижимыми», — заявил генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

Заявление сделано на международной конференции «Будущее сферы труда: инициативы по обеспечению достойной занятости» в Ташкенте 14 декабря.

«Значение моего визита в Ташкент в том, что МОТ изъявляет желание работать вместе, развивать отношения с Узбекистаном и вовлекать заинтересованные стороны для содействия реформам в Узбекистане», — подчеркнул Гай Райдер.

Он также привел местную и международную статистику по социальной справедливости. «Сегодня практически 200 миллионов людей не имеют работы по миру, бедность является реальностью для более чем 700 миллионов людей», — сказал гендиректор МОТ.

По его оценке, в странах Евросоюза более 20% населения подвержены риску бедности и социальной несправедливости.

«В Узбекистане около 12% населения живут за чертой бедности, поэтому задача МОТ по отношению к социальной справедливости — обобщить весь потенциал страны и сделать так, чтобы социальные блага были распределены справедливо. Мы должны бороться с проблемами несправедливости, неравенства — я знаю, вы разделяете это мнение», — обратился Гай Райдер к участникам конференции.

Гендиректор МОТ отметил, что новый мир рынка труда требует разработки новых моделей, правил и стандартов по обеспечению социальной защиты и достойного труда.

«Мы сталкиваемся со страхом, — но не по отношению к тому, что можно потерять работу, а потерять гуманность и достоинство», — отметил глава организации.

По его мнению, большим опасением является то, что сегодня общество не всегда может справедливо применить достижения науки и инноваций на рынке труда.

В конференции принимают участие около 100 представителей ведомств по труду из десяти стран, а также ПРООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции и Азиатского банка развития.