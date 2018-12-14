Уборка дома отнимает время, которое можно потратить на себя и близких людей. Поэтому каждую хозяйку обрадует новость о том, что в Узбекистане стартовали продажи умного робота-пылесоса LG Hom-Bot. Этот стильный бытовой помощник выполнит всю рутинную работу по очистке помещения.

Шерсть животных, последствия детских игр, пыль и другой мусор в считанные минуты исчезнут без какого-либо участия человека. Инновационная квадратная форма пылесоса и щеточки, удлиненные до семи сантиметров, обеспечивают эффективную уборку не только на полу, но и в углах, на плинтусах и вдоль стен.





Пылесос LG Hom-Bot прокладывает маршрут, что дает возможность не возвращаться на пройденные участки или начать уборку с момента остановки. Специальные сенсоры фиксируют препятствия и опасности: пылесос не упрется в стол и не упадет с лестницы.

Четыре режима уборки позволяют максимально очистить помещение. Пылесос LG Hom-Bot автоматически распознает изменение покрытия пола и переключает программу всасывания, переходя с кафеля на ковер. Управлять его работой можно по телефону, находясь вдали от дома: на работе, в путешествии или в гостях. Теперь есть возможность всегда возвращаться в чистую квартиру. В домашних условиях достаточно нажать кнопку пульта и верный помощник отправится убирать квартиру.





Пылесборник находится сверху корпуса, который открывается одним касанием. Контейнер закрытый, имеет удобную ручку для переноса, что минимизирует вероятность попадания пыли обратно в воздух.

Робот-пылесос прекрасно впишется в любой интерьер, так как имеет стильный дизайн нейтрального цвета. Он легко помещается под кроватью или под шкафом, что решает сразу две задачи — уборку в труднодоступных местах и хранение пылесоса.

Ознакомиться с ценами и приобрести робот-пылесос LG Hom-Bot можно в сети магазинов GoodZone ежедневно с 10:00 до 21:00. На сегодняшний день доступны три модели пылесоса: VRF6570LVMB, VR6570LVMB, VRF6570LVM.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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