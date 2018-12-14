В Credit Asia продолжается беспрецедентная акция в канун Нового года.

До конца декабря, покупая технику Samsung в сети магазинов Credit Asia для себя или в подарок, каждый получает возможность выиграть автомобиль Chevrolet Spark.

Стать участником розыгрыша может любой желающий.

Условия достаточно просты: необходимо приобрести телевизор, стиральную машину или холодильник марки Samsung в одном из филиалов Credit Asia Technics или в онлайн-магазине Creditasia.uz и получить купон участника.





О месте и времени проведения розыгрыша будет объявлено 3 января на сайте Credit Asia, на страничках магазина в соцсетях и в Telegram-канале.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону (+998) 78−140−00−11 или на сайте Creditasia.uz.

Адреса магазинов:

Филиал «Заркайнар: ул. Заркайнар.

Ориентир: «Чорсу базар». Филиал «Алайский»: ул. А. Тимура, 3.

Ориентир: бывший супермаркет Ardus. Филиал «Куйлюк»: ул. Фаргона йули-Дашнобод, д. 13−14.

Ориентир: бывшее трамвайное кольцо. Филиал «Сергели»: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: напротив клуба «Утопия» и Сергелийского филиала Kapitalbank. Филиал «Хамза»: проспект Бунёдкор, 15/1.

Ориентир: здание City Trade Centre, бывший центр золота «Алиев Заргари», станция метро «Новза». Филиал «Чиланзар»: ул. Катартал, 3а.

Ориентир: напротив магазина «Шухрат». Филиал «Шастри»: ул. Мирзо Улугбека, 57.

Ориентир: перекресток Шастри, Иранское посольство.

График работы: с 09:00 до 21:00, без выходных.

Единый телефон для справок: (+998) 78−140−00−11.

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