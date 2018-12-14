Узбекистан и Венгрия подписали шесть соглашений на 46,5 млн долларов на бизнес-форуме в Ташкенте 14 декабря, сообщила пресс-служба государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Хокимият Навоийской области и компания Hunland подписали соглашение о реализации проекта по разведению крупного рогатого скота на сумму 30 млн долларов.

Опыт венгерских и узбекский агроспециалистов будет применен при создании предприятия для производству посевных овощных семян. Контракт на сумму 10 млн долларов подписан между компаниями Agrologistics Central Asia и Szentesi-Mag.

Соглашение по организации производства по переработке огурцов, томатов, кукурузы, и другой плодоовощной продукции подписано между банком Hamkorbank, компаниями Andijan Exclusive Invest и InnovaSter-Trade на сумму 3 млн долларов.

Предприятия Golden Lake Fish и Hun-bas Invest подписали соглашение по строительству комплекса для выращивания и переработки рыбы в озере Тудакуль на сумму 1,6 млн долларов.

Кроме того, подписан контракт на поставку оборудования по переработке фруктов для шоколадной продукции между компаниями Andijan Exclusive Invest и Budagep на 300 тысяч долларов.

Предприятия «Узшаробсаноат», «Шохруд» и Hun-bas Invest подписали меморандум о создании предприятия по производству дубовых бочек на сумму 1,6 млн долларов.

5−6 марта 2019 года в Будапеште пройдет заседание узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.