На 56-м году жизни умер заслуженный артист Узбекистана, юморист Обид Асомов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах Министерства здравоохранения и Министерства культуры.

Во вторник Обид Асомов был госпитализирован в 1-ю клиническую больницу с диагнозом: «Ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, актер скончался в больнице в 17:30 в пятницу.

Обид Агзамович Асомов (1963 г. р.) родился в Ташкенте. Окончил с отличием Художественное училище им. Бенькова. На следующий год поступил на художественное отделение Ташкентского театрального института, которое так и не окончил.

В конце 2000-х годов выступал в телешоу «Кривое зеркало».

24 мая 2018 года он был назначен директором ГУП «Мультипликацион фильмлар студияси» (Студия мультипликационных фильмов) при киностудии «Узбекфильм».

Он снимался в таких фильмах, как «Шерали и Ойбарчин» (1989), «Железный мужчина» (1991), «По закону джунглей» (1991), «Великан и коротышка» (2003), Mahallada duv-duv gap 2 (2006) и других.