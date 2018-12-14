На 56-м году жизни умер заслуженный артист Узбекистана, юморист Обид Асомов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах Министерства здравоохранения и Министерства культуры.
Во вторник Обид Асомов был госпитализирован в 1-ю клиническую больницу с диагнозом: «Ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, актер скончался в больнице в 17:30 в пятницу.
Обид Агзамович Асомов (1963 г. р.) родился в Ташкенте. Окончил с отличием Художественное училище им. Бенькова. На следующий год поступил на художественное отделение Ташкентского театрального института, которое так и не окончил.
В конце 2000-х годов выступал в телешоу «Кривое зеркало».
24 мая 2018 года он был назначен директором ГУП «Мультипликацион фильмлар студияси» (Студия мультипликационных фильмов) при киностудии «Узбекфильм».
Он снимался в таких фильмах, как «Шерали и Ойбарчин» (1989), «Железный мужчина» (1991), «По закону джунглей» (1991), «Великан и коротышка» (2003), Mahallada duv-duv gap 2 (2006) и других.
Sanjar Rajabov
Он столько радости подарил людям. Эстрада без него уже не та.
Жойлари жаннатдан булсин!
Gregory Pyagay
Пусть земля будет пухом..
Дилшод Миржамалович
жойлари жаннатда булсин
Jasur Abdurayimov
Жойлари жаннатда булсин яхши инсон эдилар! охирати обод булсин!!!
Alishaer Ilyasov
Жойлари жанната болсин жуда яхши инсони эдилар
Hadsune Miku
Соболезнования родным и близким,Очень позитивный был человек….Жойлари жаннатта булсин.Амин.
Shaazim Minovarov
Талантливый, умный и порядочный человек покинул нас. Уверен, что его не будет хватать нашему народу. Аллоҳ раҳмат қилсин.
Nodir Khusanhodjayev
Соболезнования родным и близким.
Гулечка Утамбаева
Светлая памать ему.как жаль.
Ахмаджан Айитбаев
Жойлари жаннатда булсин, бундай одамлар 100 йилда бир дунёга келади, Собит Асомов хам жаннатий одам эди.
Raxmatjon Naimjanov
Аллох гариби-рахмат, шохистаи жаннат килсин. Оиласига сабру-токат берсин.
Serj Sh
Искренние соболезную близким и всему Узбекистану. К сожалению, таких звёзд очень и очень мало. Очень сильно опечалило.
Григорий Верхов
жаль…
Валентина Счастливая
Ужасная утрата
Тулкун Умаров
Как жалко, такой молодой был! Уникальный талант, многосторонний, смелый, неравнодушный к недостаткам в его профессии. Худо рахмат килсин, рухи тинч булсин..
Виктор Неизвесный
Прискорбно. хороший был артист с актуальным юмором.
Saidsharof Khodiev
Худо Рахмат килсин!!!
Gena Nechaev
ОЧЕНЬ ЖАЛКО.. НЕЧАЕВ. ХАРЬКОВ
Zair Kutlukhodjaev
Xudo rahmat qilsin
Askar Turanazarov
Оллох рахмат килсин.
Khurshid Inomjonov
Yana bir iste'dodli farzandidan ayrildi õzbek.. Olloh rahmat qilsin, joyi jannatda bõlsin. Yaqinlariga sabr va bardamlik tilayman.
Алексей Путин
Царство небесное, соболезнование семье, болтшая утрата!
Kamol Hodjaev
Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.
Джонибек Юсупов
Illohim joylari jannatda bo'lsin.
Артур Саттаров
Узбекская эстрада потеряла очень талантливого человека.Всегда с удовольствием смотрел его выступления. Пусть земля ему будет пухом.
тарас ильенко
Такого таланта лишилась наша Родина.
Slava K
Светлая Память — Светлому Человеку. Скромному. Никогда себя не вел как “звезда“ — умный, умел слушать и слышать собеседника.
Безумно жаль!
Соболезнования Семье!
Фируз Иброхимов
Оллох рахматига осин.
Шерзод Гафуржанов
Я как открыла газету, аж вскрикнула, я в шоке! Просто не возможно поверить, как же так! Такой талантливый таких не будет ни когда!
Rina скаЯ
.. незаменимый!.. пусть земля будет пухом
Bekzod Axrarov
Худо рахмат килган булсин, жойлари жаннатда булсин, бегубор инсон эди рахматли, оиласига сабр-каноат берсин!
Erkin igamberdiev
Да уж… Очень жаль! Я так думаю что он был хороший человек. Родным и близким терпение…
Tulaev Gerakl
Жойлари жанната булсин,ойларига сабр токат,
Тамара Д
Какое горе. молодой, очень позитивный, узнаваемый артист, хороший человек. Его знали и любили не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Большая утрата для всех. Соболезнования родным.
Aziz Anarbaev
очень жаль. всегда с нетерпением ждал 31 декабря ОБИД ШОУ
Muzafar Abdurahmanov
Оллох Рахмат жойлари жаннат булсин омин
Людмила
Светлая память. Пусть земля будет пухом. Такой талантливый артист был.
Azamat Jalilov
Жойлари жаннатдан булсин
Khayot Salijanov
Оллохим рахматига олсин.
Озода Бойгитова
Худо рахмат килсин.
Narzulla Zullaev
Не дали человеку поработать, вот и сгорел..
Сергей Макаркин
Светлая память очень хорошему человеку..
Аъзам Ахмедов
Ollox rozi bi'lsin, joyi jannatda, ruhlari shod aylasin, oylasiga sabr bersin xudoyim, o'lim haq.
М. МИРЗАЕВ
Снимаю шляпу и провожаю аплодисментами..
Отабек Самандаров
Жалко. Очень жалко. Мог бы ещё долго жить и дарить радость людям. Жони жанатда булсин
Nodir Khusanhodjayev
Великая потеря для Узбекской культуры в целом. Таких людей как он больше нет.