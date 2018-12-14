«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 15 и 16 декабря.

Кинопремьеры 15 и 16 декабря

В Ташкенте стартовали две премьеры фильмов: фантастический мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» и приключенческий боевик «Бамблби».

Продолжаются показы фильмов «Апгрейд», «Щелкунчик и четыре королевства», «Робин Гуд: Начало», «Ральф против интернета», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Maqsad, Ruh 5−13 (4-qism), Hayot, Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim.

Кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» 15 декабря

В 13:00 в кинотеатре Premier Hall пройдет бесплатный показ фильма «Первые» режиссера Дмитрия Суворова, в 16:00 — «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В 19:00 во Дворце кино имени Алишера Навои состоится показ фильма «Собибор» актера и кинорежиссера Константина Хабенского.

Концерт камерного оркестра 15 декабря

В большом зале Консерватории пройдет концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана». В программе прозвучат шесть концертов из цикла «Спор гармонии с изобретением» композитора Антонио Вивальди.

Спектакль 16 декабря

Театр Марка Вайля «Ильхом» представит спектакль «Свободный роман» — о чувствах и холоде, слезах и иронии, о времени и людях.

Детская программа 16 декабря

Кафе «Московская пицца» приглашает на развлекательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Холодное сердце». В программе: хороводы у елки, шутки и аквагрим.

Бесплатная игротека 15 декабря

Магазин Hobby Games приглашает бесплатно принять участие в настольных играх.

Мюзикл на лошадях 15 декабря

Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на новогоднюю программу: мюзикл на лошадях «По следам Снежной Королевы». Гостей также ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Книжные новинки

Познакомиться с книжными новинками и подобрать интересную книгу можно на сайте Afisha.uz.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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