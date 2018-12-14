«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 15 и 16 декабря.
Кинопремьеры 15 и 16 декабря
В Ташкенте стартовали две премьеры фильмов: фантастический мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» и приключенческий боевик «Бамблби».
Продолжаются показы фильмов «Апгрейд», «Щелкунчик и четыре королевства», «Робин Гуд: Начало», «Ральф против интернета», Scorpion, Sarvqomat dilbarim, Maqsad, Ruh 5−13 (4-qism), Hayot, Millioner kelin, Jekpot, Istanbullik milliarder, Salom rashk, Sarvqomat dilbarim.
Кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» 15 декабря
В 13:00 в кинотеатре Premier Hall пройдет бесплатный показ фильма «Первые» режиссера Дмитрия Суворова, в 16:00 — «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. В 19:00 во Дворце кино имени Алишера Навои состоится показ фильма «Собибор» актера и кинорежиссера Константина Хабенского.
Концерт камерного оркестра 15 декабря
В большом зале Консерватории пройдет концерт камерного оркестра «Солисты Узбекистана». В программе прозвучат шесть концертов из цикла «Спор гармонии с изобретением» композитора Антонио Вивальди.
Спектакль 16 декабря
Театр Марка Вайля «Ильхом» представит спектакль «Свободный роман» — о чувствах и холоде, слезах и иронии, о времени и людях.
Детская программа 16 декабря
Кафе «Московская пицца» приглашает на развлекательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Холодное сердце». В программе: хороводы у елки, шутки и аквагрим.
Бесплатная игротека 15 декабря
Магазин Hobby Games приглашает бесплатно принять участие в настольных играх.
Мюзикл на лошадях 15 декабря
Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на новогоднюю программу: мюзикл на лошадях «По следам Снежной Королевы». Гостей также ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Книжные новинки
Познакомиться с книжными новинками и подобрать интересную книгу можно на сайте Afisha.uz.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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