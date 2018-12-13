Генеральная Ассамблея ООН на пленарной сессии 12 декабря приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность». Документ, проект которого был разработан Узбекистаном, единогласно поддержан всеми государствами-членами ООН, сообщила пресс-служба МИДа.

Инициативу принятия такой резолюции в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выдвинул президент Шавкат Мирзиёев. Основная цель предложенной Узбекистаном резолюции — «обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидация безграмотности и невежества». Документ также призван «содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации».

Как подчеркивается в сообщении постоянного представительства Узбекистана при ООН, резолюция не только была единогласно поддержана всеми государствами-членами ООН, но и принята при соавторстве свыше 50 стран. Среди соавторов — Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Гана, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Ливан, Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Филиппины, Япония и другие страны.

В резолюции подчеркивается важная роль продвижения просвещения, мира, прав человека, терпимости и дружбы, а также признается важность интеграции, взаимоуважения, защиты прав человека, терпимости и взаимопонимания во имя укрепления безопасности и мира на планете.

В документе приветствуются все международные, региональные и национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией в отношении отдельных лиц на основе религии или убеждений.

Документ призывает все государства-члены ООН активизировать свои усилия по защите и поощрению свободы мысли, совести и религии или убеждений и в этой связи:

а) поощрять посредством образования и других средств, взаимопонимания, терпимость, недискриминацию и уважения во всех вопросах, касающихся свободы религии или убеждений, путем поощрения в обществе в целом более широкого знания о разнообразии религий и убеждений и истории, традиции, языков и культур различных религиозных меньшинств, существующих в пределах их юрисдикции;

б) поддерживать различные виды межкультурного взаимодействия и миротворческой деятельности на национальном и международном уровнях;

в) поддерживать научно-исследовательскую деятельность.

Одновременно в принятой резолюции государствам-членам ООН предлагается внедрить соответствующие коммуникационные стратегии, такие как широкомасштабная пропагандистская работа в национальных и международных СМИ, а также в сети интернет, и распространять просветительскую информацию о толерантности, ненасилии и свободе религии или убеждений.

Документ призывает активизировать международные усилия по содействию глобальному диалогу в целях поощрения культуры толерантности и мира на всех уровнях на основе уважения прав человека и разнообразия религий и убеждений.

В нем также признается ключевая роль ЮНЕСКО в поощрении мира и безопасности в мире путем расширения сотрудничества между нациями посредством образования, науки, культуры.

В поддержку резолюции Узбекистана на заседании Генассамблеи ООН выступили делегации Кувейта, ОАЭ, Марокко, Омана, Азербайджана, Панамы, Евросоюза и ряда других государств, которые поблагодарили узбекскую сторону за инициирование этого важного и своевременного документа, а также проявленную открытость в ходе неформальных консультаций по согласованию ее текста.