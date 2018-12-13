И. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил, что Казахстан — главный конкурент Узбекистана в борьбе за инвестора. Вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров парировал, что конкуренция не означает только снижение налогов.

На 17-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в четверг глава столичной администрации задался вопросом, почему Минфин приводит в пример налоговую систему европейских стран, а не Казахстана, который конкурирует с Узбекистаном в Центральной Азии.





Джахонгир Артыкходжаев.

«Сегодня в мире идет большая конкуренция за каждый доллар инвестиций. Сейчас на презентации Джамшида Анваровича были показаны преимущества нашей налоговой системы перед Латвией, Венгрией, Францией. Но инвестор перед тем, как войти в Узбекистан, смотрит на рынок Центральной Азии. Он выбирает между Узбекистаном и Казахстаном. Наш основной конкурент в борьбе за инвестора — Казахстан. Есть ли у нас преимущества в этом отношении над Казахстаном? Почему мы должны брать пример с налоговой системы Латвии? Сможем ли мы привлечь инвестора с нашей налоговой системой?» — спросил он.

Джахонгир Артыкходжаев указал на более благоприятную налоговую систему Казахстана, где подоходный налог составляет 10%, а НДС — 12%, тогда как в Узбекистане эти показатели с нового года будут установлены на уровне 12% и 20% соответственно.

Джамшид Кучкаров согласился, что Узбекистан, в первую очередь, конкурирует за международные инвестиции со странами Центральной Азии, но напомнил, что инвесторы в республике и так практически не обременены налогами.

«Если говорить о налогах в мире, то для международных инвесторов, которые инвестируют в Узбекистан, и так почти не остается налогов для уплаты, поэтому на них ставка почти не влияет», — указал он.

Говоря о налоге на добавленную стоимость в Казахстане и Узбекистане, глава Минфина подчеркнул, что НДС больше связан с импортом, то есть конкурентоспособностью страны в торговле.

«Конкуренция определяется не только налоговым ставками. Инвесторы перед тем, как вложить деньги, при расчете налогов смотрят на такие показатели, как возвращение дохода от зарубежных инвестиций (репатриация прибыли — ред.). Например, если это сектор, основанный на сырьевой базе, то инвестор смотрит на величину спроса в сырье. Если это производство готовой продукции, то он смотрит на объемы внутреннего рынка, а также доступность экспортных рынков», — сказал Джамшид Кучкаров.

Министр подчеркнул, что основная задача налогов — это решение социальных и других вопросов страны.

«Да, мы должны конкурировать с другими странами за инвесторов, в том числе с Казахстаном. Но я не считаю правильным только снижать налоги в этой конкуренции, поскольку основная задача налога — это не привлечение инвесторов из-за рубежа, а решение социальных, политических и других вопросов страны», — заявил глава Минфина.