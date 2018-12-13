Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 17-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «О защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса», сообщает корреспондент «Газеты.uz». Закон должен быть подписан президентом для вступления в силу.
Документ устанавливает перечень защищаемых лиц и круг государственных органов, обеспечивающих их защиту. В число лиц, подлежащих государственной защите, входят:
- потерпевший и его законный представитель;
- свидетель;
- общественный обвинитель и общественный защитник;
- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители;
- осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено;
- гражданский истец, гражданский ответчик и их представители;
- эксперт, специалист, переводчик, понятой и участвующий в деле педагог или психолог.
Государственной защите также могут подлежать члены семей и близкие родственники вышеуказанных лиц.
Виды мер безопасности защищаемых лиц, предусмотренные законом:
- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- личная охрана, охрана жилища и иного имущества;
- выдача средств индивидуальной защиты и технических средств;
- временное помещение в безопасное место;
- переселение на другое место жительства, изменение места работы (службы) или учебы;
- замена документов;
- изменение внешности;
- ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;
- обеспечение безопасности военнослужащих;
- обеспечение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.
Государственной защите также могут подлежать члены семей и близкие родственники указанных лиц.
Лицу, получившему телесные повреждения или иной вред здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, повлекшие наступление инвалидности, будет выплачено единовременное пособие и назначена пенсия по инвалидности. При получении телесных повреждений, не повлекших наступления инвалидности, полагается единовременное пособие.
Основанием для применения мер безопасности, согласно закону, являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве.
Решение о применении мер безопасности будут выносить органы дознания, следствия, прокурор или суд.
Меры безопасности будут обеспечивать органы внутренних дел и Службы государственной безопасности, а также воинские части Вооруженных Сил, а меры социальной защиты — органы социальной защиты населения и другие органы, определяемые Кабинетом Министров.
Lapwa Pelmewek
вспомнился фильм “стиратель“ хороший закон если он конечно будет исполняться правильно