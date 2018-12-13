20 ноября между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписано соглашение об оказании технического содействия.

Документом предусматривается оказание содействия Узнацбанку со стороны ведущих международных консалтинговых организаций во главе с компанией KPMG на основе изучения передового международного опыта по внедрению технологий кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Основной целью разработки и внедрения указанных технологий кредитования является обучение и подготовка кредитных работников Узнацбанка по международным стандартам, а также наращивание потенциала в сфере кредитования МСБ и управления рисками.

Стандарты предполагают четкое разграничение функций продаж и анализа кредитного риска для увеличения эффективности работы каждого банковского подразделения, отвечающего за эти процедуры, и повышения прозрачности выдачи кредита. Данные стандарты позволят выдавать качественные кредиты и предоставлять финансирование субъектам МСБ в максимально короткие сроки.

Проводимые мероприятия позволят Узнацбанку оказывать всестороннюю поддержку субъектам МСБ, а также послужат рычагом для роста клиентов банка от уровня малого бизнеса до крупного.

Сайт: nbu.uz

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