Узбекистан получил официальный сертификат Всемирной организации здравоохранения, подтверждающий статус страны, «свободной от малярии». В ООН эту победу назвали «невероятным достижением», сообщила пресс-служба организации.

В конце XIX века только в столице Узбекистана и ее окрестностях от малярии умерло прочти 40 тысяч человек. А в 1943 году малярией было заражено 10% населения. После войны правительство начало активную борьбу с заболеванием и добилось успехов, но в 1960 году новая вспышка свела эти усилия на нет, говорится в сообщении.

Поддержку в борьбе с малярией Узбекистану оказали Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией и Всемирная организации здравоохранения.

В 2010 с малярией покончил Туркменистан, в следующем году — Армения, в 2016 году к ним присоединился Кыргызстан. Однако в глобальном масштабе успехи неоднозначны. По данным исполнительного директора глобального фонда Питера Сандса, каждые две минуты в мире от малярии умирает ребенок. Хотя в ряде стран ситуация улучшается, в других малярия на подъеме, причем все чаще проявляет устойчивость к лекарствам.