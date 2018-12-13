11 декабря в спорткомплексе «Узбекистан» международная футбольная школа Junior при поддержке Федерации футбола Узбекистана подвела итоги уходящего года. В честь этого события была проведена грандиозная автограф-сессия с участием звезд мирового и отечественного футбола.

Начало было запланировано на 18:00, но уже за час до старта удобные сиденья спорткомплекса ломились от количества желающих взять автограф и сфотографироваться с гостями вечера. Около 800 воспитанников школы Junior и их родителей ожидали приезда героев вечера, и те не заставили себя долго ждать, ведь дисциплина — одно из главных условий успешности в футболе.





В числе приглашенных гостей были:

Эктор Купер — главный тренер Национальной сборной Узбекистана по футболу, в прошлом — лучший тренер Испании и УЕФА;

Равшан Ирматов — рефери ФИФА;

Сервер Джепаров — один из наиболее титулованных футболистов Узбекистана и Азии;

Марат Бикмаев — лучший игрок Узбекистана 2017 года и действующий нападающий национальной сборной;

Анзур Исмаилов — защитник национальной сборной.





Радости и восторгу ребят не было предела: посыпались вопросы, на которые гости отвечали доходчиво и с удовольствием, а затем у каждого ребенка была возможность взять автограф и сделать фото со спортсменами.

Также всем гостям вечера был представлен небольшой видеоотчет об успехах школы Junior в 2018 году, которые достойны признания и аплодисментов. За год школе удалось впервые провести детскую Лигу чемпионов, заключить сотрудничество с легендарным клубом «Барселона», побывать на сборах в Испании, а также привести два золотых кубка с Международного турнира в Турции.





В итоге вечер завершился на позитивной ноте: юные футболисты, вдохновленные общением с кумирами, отправились домой. Представители школы Junior уверены, что теперь дети будут тренироваться с еще большим энтузиазмом и стремиться к достижениям в спорте.

Несмотря на то, что Junior Uzbekistan была открыта менее двух лет назад, тот вклад, который школа вносит в развитие детского футбола в Узбекистане, действительно неоценим. Возможно, что спустя десяток лет Национальная сборная пополнится новыми игроками, многие из которых еще недавно брали автограф у Эктора Купера.





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