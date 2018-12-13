Образован Государственный комитет промышленной безопасности Узбекистана (Госкомпромбез) на базе Государственной инспекции по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров.

Указ об этом 12 декабря подписал президент Узбекистана.

Госкомпромбез назначен органом государственного управления в сфере радиационной и ядерной безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Его основные задачи — государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства в области технического регулирования в сферах промышленной, радиационной и ядерной безопасности, участие в разработке стратегических планов и программ по развитию топливно-энергетического комплекса и базовых отраслей экономики и лицензирование в области использования атомной энергии.

В составе Госкомпромбеза созданы Департамент по радиационной и ядерной безопасности, Ангренская, Алмалыкская и Кызылкумская горнотехнические инспекции.

Госкомпромбез разместится в административном здании, расположенном по адресу: Ташкент, Ц-14, дом 27.

Должностные лица Госкомпромбеза получили право беспрепятственного доступа к подконтрольным объектам, приостанавливать работы, ведущиеся с нарушениями требований промышленной, радиационной и ядерной безопасности или могущие привести к аварии, выводить людей с рабочих мест при возникновении угрозы, а также привлекать к административной ответственности за нарушения законодательства в области технического регулирования.