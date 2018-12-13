В целях развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой с 18 по 20 декабря в 10:30 во Дворце творчества молодежи пройдет одно из крупнейших мероприятий осеннего сезона в отрасли оборудования, мини-технологий и готовых изделий для малого и частного бизнеса — China Expo «Оборудование и продукция малого бизнеса».

Это ежегодная национальная выставка качественных потребительских товаров из Китая, где проверенные компании представят узбекскому бизнесу свою продукцию и достижения.

Для посетителей и участников мероприятия организаторы подготовили насыщенную деловую программу, прямые встречи с китайскими поставщиками. Здесь будет представлена экспозиция мини-технологий в сфере производства строительных материалов, оборудования для строительной, пищевой, горнодобывающей, сельскохозяйственной, химической промышленностей, а также в области здравоохранения.





В выставке примут участие иностранные компании-производители: Синьцзянская компания Duo Wei, Zhong Cha Sheng Huo, ТОО Jin Ri, МТК San Quan, МТК Turan и многие другие.

Разделы выставки:

продукты питания и упаковка;

строительство и строительные материалы;

сельскохозяйственные технологии;

текстиль, одежда и обувь;

транспортные услуги;

консалтинговые услуги;

химическая промышленность;

продукты здравоохранения;

продажа металлических сетей;

энергетика;

реализация стальной конструкции и другие.





В ходе посещения выставки гости смогут:

не только познакомиться с инновациями, но и получить информацию о продуктах и поставщиках, работающих на интересующих секторах рынка;

установить новые деловые контакты и пообщаться с покупателем или производителем напрямую на B2B-встречах;

напрямую обсудить интересующие вопросы с представителем компании и получить всю интересующую информацию в неформальной обстановке.

Организаторы будут ждать гостей 18, 19 и 20 декабря в 10:30 во Дворце творчества молодежи на выставке «Оборудование и продукция малого бизнеса». Сюда могут прийти желающие быть в курсе новейших достижений промышленности и рынка. Возможно данная встреча позволит установить прямые деловые контакты, наладить инвестиционное сотрудничество между предпринимателями двух стран.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 97−761−39−71, (+998) 99−814−98−58, (+998) 98−123−77−05, (+998) 90−282−17−70, (+998) 95−144−91−01, (+998) 99−872−79−72, (+998) 97−733−17−27, (+998) 94−667−11−00, (+998) 90−176−85−75, (+998) 99−484−06−88.

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