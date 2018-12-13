Сенат Олий Мажлиса на 17 пленарном заседании в четверг одобрил государственный бюджет Узбекистана, бюджеты государственных целевых фондов и основных целевых фондов и основные направления налоговой и бюджетной политики на 2019 год, передает корреспондент «Газеты.uz». Перед сенаторами выступил вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров.

В 2019 году доходы госбюджета прогнозируются в размере 102,6 трлн сумов с ростом на 38% по сравнению с 2018 годом, а расходы — 107,1 трлн сумов (+36,4%).

Расходы на образование увеличатся на 25,5% и составят 28,4 трлн сумов. На здравоохранение выделят на 30,5% больше средств — 12,1 трлн сумов.

На социальные пособия, материальную помощь малообеспеченным семьям и выплату компенсаций будет направлено 5,2 трлн сумов, что на 61,8% больше, чем в текущем году.

В рамках государственных программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля» на улучшение условий проживания в 478 населенных пунктах за счет всех источников финансирования будет выделено 6,3 трлн сумов.

В предстоящем году предложено повышать заработную плату, пенсии, социальные выплаты и стипендии каждые полгода в размере не ниже уровня инфляции предыдущего года. С 1 января 2019 года предусматривается определять размеры социальных пособий в абсолютной сумме.

Дефицит государственного бюджета на 2019 год прогнозируется в размере 1,1% к ВВП.

Вместе с госбюджетом принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год», он содержит положения Концепции налоговой реформы.

Согласно документу, в 2019 году предусматривается снижение ставки налога на прибыль юридических лиц с 14% до 12%, для коммерческих банков — с 22% до 20%. Для граждан вводится единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 12%, из них 0,1% направляется на индивидуальные накопительные пенсионные счета.

Отменяются страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд, удерживаемые из доходов граждан в виде оплаты труда. Вместо этого устанавливается единый социальный платеж с доходов физических лиц для индивидуальных предпринимателей, лиц, трудовая деятельность которых не учитывается, а также лиц, получающих доходы из источников, не являющихся налоговыми агентами.