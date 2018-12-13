Общественный совет при хокимияте Ташкента вечером в четверг опубликовал работы финалистов конкурса на разработку бренда города. Утром этого же для пресс-служба хокимията, а позже — Госкомитет по развитию туризма Узбекистана сообщили об утверждении туристического бренда столицы, представленного Департаментом по развитию туризма Ташкента. Представленный логотип в социальных сетях встретили критикой.

«Общественный совет не имеет отношения к разработке и согласованию данной работы. По нашим сведениям, она не является брендом города», — говорится в сообщении совета.

В июле эксперты совета начали работу по организации конкурса на создание бренда и герба Ташкента. Хоким города поддержал эту инициативу.

Целями территориального брендинга были определены создание положительного образа города для улучшения его инвестиционной привлекательности, усиление региональных позиций в Центральной Азии и формирование атмосферы перспективного и благоприятного места для жизни и туризма.

В течение трех месяцев производился сбор и анализ данных для создания бренд-платформы, на основе которой будет создаваться и развиваться бренд города. Она была презентована в сентябре.

В начале октября был проведен семинар, на который были приглашены дизайнеры, желающие принять участие в конкурсе на разработку бренда Ташкента. На мероприятии была представлена информация об области применения бренда города и развития бренд-платформы.

Прием работ на конкурс проходил до 31 октября. В конкурсе приняли участие как местные, так и зарубежные дизайнеры. В ноябре конкурсная комиссия из 10 человек отобрала четырех финалистов. Оценка работ проходила путем выставления оценок по таким критериям, как креативное исполнение, креативный потенциал, интегрированность и национальные элементы.

Финальные работы были подготовлены в форме презентации и предоставлены в хокимият Ташкента.

«Мы надеемся, что хокимият, опираясь на мнение жюри, выберет лучший вариант, который станет брендом города», — говорится в сообщении общественного совета.

Работы финалистов конкурса